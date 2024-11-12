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金融股爆發！玉山金（2884）獲利連5季增長 艾蜜莉：看好後續、找時機加碼
今年很多金控都繳出不錯的成績，14家金控的獲利成績到今天下午全數公佈了，算下來14間金控的獲利已經突破5300億元，今年不知道有沒有機會突破2021年全年的最高紀錄5806億元。
前幾個月有買玉山金（日誌有紀錄喔），然後玉山金近期的營運狀況還不錯，真希望還有好價格可以分批再往下買。
先看一下，玉山金10月自結稅後淨利15.2億元，累計今年前10月的稅後純益已達223.9億元（EPS則是1.4元），除了比去年同期成長24.28%，也是創下歷年同期新高，而且超越去年整年紀錄了。（玉山金目前連續5季稅後淨利呈現成長）
玉山金的成長核心，除了來自玉山銀以外，證券的成長也不少，玉山銀在經濟穩定以及ICT產業需求升溫，帶動企業與個人放款下（又以中小企業放款、外幣放款表現最好）。
財富管理和信貸的業務表現續強，前10月稅後淨利繳出209.9億元，比去年同期成長29.43%，而玉山證則是受到資本市場持續活絡，前10月稅後淨利18.6億元，比去年同期大幅成長78.31%。
玉山金邁向第四個十年，國際佈局擴展是關鍵的發展目標，具體行動除了拓展亞太市場，也瞄準了北美市場，像是日本熊本出張所在10月正式開業了；另一方面，美國洛杉磯分行快速成長，北美是下一步的發展重點，預計會在美國設立更多據點，搶占美國這塊潛力市場。
今年金控股都非常強，而玉山金對我來說，最大特色仍然是穩定為主（獲利引擎是銀行，且策略穩定），以基本面和獲利能力來看是還不錯，不過現階段景氣黃紅燈，個人不會持有過多比例的股票，我還是會想再等等看玉山金會不會有更便宜的價格出現。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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