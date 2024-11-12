裕融（9941）、中租-KY（5871）重挫！存股慘成存骨？專家3點提醒：別依賴股息

【文．玩股華安】

裕融與中租這兩間公司在疫情時期因需求增長而股價飆升，以穩定的股利回報吸引了許多投資人。然而隨著經濟環境轉變，這些曾被視為「定存股」的公司如今正面臨壞帳風險的嚴峻挑戰。

在高利率的背景下，壞帳問題不僅對其資產品質造成衝擊，還動搖了投資人對這類穩定收益股的信任，導致股價連續下滑。

一、高利率環境與壞帳增加

高利率時代下，借貸成本的增加使企業和個人負擔的壓力提升。

裕融與中租作為租賃公司，主要收入來源之一是提供放款服務，當利率提高後，不少借款人因無法負擔更高的利息，出現還款困難，導致壞帳率上升。

例如，中租在「中國市場」的放款延滯率已攀升至4%，影響其收入與資產品質。

而裕融則預先提列呆帳，以應對台灣市場的潛在風險，這反映了公司對壞帳風險的警惕。

二、地區差異與資產風險

中租在中國的放款業務受到經濟增速放緩、房地產危機等多重因素的影響，放款延滯情況顯著。

由於中國近年面臨的經濟結構性調整，加上疫情後民間消費及企業投資轉向保守，使得該市場的壞帳風險加劇。

相較之下，裕融的中國業務比例較低，但其在台灣市場的消費金融業務也面臨資產品質下降的壓力。

特別是在消金領域，如分期付款和車貸市場，壞帳風險逐漸增加，這對公司未來收益穩定性帶來隱憂。

三、壞帳預提：防患於未然還是成長阻礙？

面對壞帳增加的情勢，裕融與中租選擇提列呆帳準備金，以應對未來潛在的壞帳壓力。

裕融總經理許國興指出，提列呆帳主要是基於保守的經濟預期，若未來經濟情勢改善，這些預備金可以回沖，成為新的收入來源。

然而，預提呆帳的策略也會短期內壓低公司的獲利，降低股東的分紅收益，對於投資人來說，這是一個需要審慎考量的風險。

四、投資人的應對建議

壞帳問題是租賃業面對的結構性挑戰，高利率時代下壞帳風險難以短期內消除。對於希望在裕融與中租這類公司中持股的投資人，應特別注意以下幾點：

1、觀察壞帳率變化：投資人應密切留意公司公布的壞帳率及資產品質報告，特別是放款延滯率的變化。 若壞帳率持續攀升，這可能預示公司未來獲利將進一步受到影響。 2、審慎評估股息率的吸引力：高股息的誘因可能會因為壞帳風險而減少，當資本損失超過股息收益時，總回報會被侵蝕。 因此，投資人應避免過度依賴股息率，而忽視股價與資產質量的變動。 3、適時設置停損點：面對不確定的市場環境，設置合理的停損點可以幫助投資人減少損失，避免在股價持續下跌時被套牢。 而目前中租-KY、裕融均尚未出現落底跡象。

裕融與中租的壞帳問題揭露了在高利率環境下租賃業的脆弱性，過去被視為穩定收益的「定存股」如今正面臨資產品質下降的風險。

隨著高股息不再等於穩定回報，僅依賴股息收益的投資策略已難以應對當前的市場挑戰，切勿看著低本益比就進場布局。

在此背景下，投資人應加強對壞帳風險與公司財務健康的審慎分析，投資人能有效降低潛在風險，在動盪的市場中保護資產價值。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：裕融(9941)重挫！中租-KY一起跌！說好的存股變成了存骨，為什麼？