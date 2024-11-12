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美國降息、台灣金融股遭殃？專家點名「看好中信金」：旗下台灣人壽滿手美債

聯合新聞網／ 玩股網
專家點名看好中信金在美國降息後的股價。圖為中信金控總部／聯合報系資料照
專家點名看好中信金在美國降息後的股價。圖為中信金控總部／聯合報系資料照

【文．玩股神探】

很多人參考過去美國開始降息，台灣銀行股獲利普遍就會跟著衰退，但這次的狀況有點不同，因為中信金（2891）走勢很可能跟你想的不一樣。

中信金旗下的銀行是國內五大銀行之一，所以從平均放款利率就能看出中信金的獲利動能。

最新數據顯示，五大銀行平均基準利率年初是3.14%，現在上升到3.26%，購屋貸款利率也從年初2.07%上升到2.19%，難怪現在一堆人辦房貸、車貸、信貸都是3%到4%起跳，中信金獲利三級跳，股東會很爽。

從最新自結EPS來看，中信金2024年九月是0.28元，對比2023年同期年增五成以上，旗下台灣人壽滿手美債，也有機會放大獲利，難怪法人持續上調2025年評價及獲利。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：你猜中信金遇到美國降息會發生什麼事？

2891中信金 台灣人壽 金融股 降息

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