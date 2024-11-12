緯創股價勁揚...第3季獲利爆發？專家「配息增加、本益比下修」：AI行情帶動

【文．玩股神探】

最近AI行情動起來，緯創股價持續上漲，位於竹北的全球營運總部也即將落成，趁著第三季財報還沒公布，我們提早來聊聊接下來的行情。

緯創在2024年上半年的營收，伺服器已經來到四成，而且每個月貢獻度越來越高，加上AI PC開始出貨，所以緯創受惠AI商機的力道也會變大。

從最新公布的營收來看，九月繳出969億元是歷史次高，第三季營收為2,729億元也是單季新高，很明顯是AI訂單持續帶動。

既然營收創高又是AI熱點，以第二季稅後淨利率的水準換算第三季EPS就很合理，大概是2.77元，等於賺到整個上半年加總，不只本益比下修，配息也很可能持續成長。

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◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：緯創2024年第三季獲利會爆增六成？