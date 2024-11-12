緯創股價勁揚...第3季獲利爆發？專家「配息增加、本益比下修」：AI行情帶動
【文．玩股神探】
最近AI行情動起來，緯創股價持續上漲，位於竹北的全球營運總部也即將落成，趁著第三季財報還沒公布，我們提早來聊聊接下來的行情。
緯創在2024年上半年的營收，伺服器已經來到四成，而且每個月貢獻度越來越高，加上AI PC開始出貨，所以緯創受惠AI商機的力道也會變大。
從最新公布的營收來看，九月繳出969億元是歷史次高，第三季營收為2,729億元也是單季新高，很明顯是AI訂單持續帶動。
既然營收創高又是AI熱點，以第二季稅後淨利率的水準換算第三季EPS就很合理，大概是2.77元，等於賺到整個上半年加總，不只本益比下修，配息也很可能持續成長。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：緯創2024年第三季獲利會爆增六成？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言