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慶豐富營收／訂單出貨旺！10月營收5.23億元 連續四個月破5億水準

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

訂單出貨旺！居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935），公布10月合併營收5.23億元，月增1.0％、年增1.7％，單月營收連續四個月站穩5億元水準。累計前十月合併營收44.94億元、年增19.0％，已逼近去年全年表現。

慶豐富表示，受惠窗簾事業訂單出貨保持強勁動能，包括大型實體零售通路商客戶窗簾產品備貨力道增加，累計前十月Lowe’s、Walmart客戶窗簾產品銷售分別年增8.9％、478.8％，以及線上電商通路客戶窗簾銷售放量挹注，再加上家紡事業下半年傳統出貨旺季，進一步堆疊單月營收表現。

面對歐、美居家裝飾產業終端消費結構變化、全球採購供應鏈重組，慶豐富強調，集團不斷強化經營韌性，精進旗下中國、台灣、越南與美國生產基地供貨彈性配置與自動化的生產比例，提升客戶服務、環保、智能等面向附加價值，有效發揮全渠道客戶業務拓展策略，包括穩步擴大實體零售通路商客戶業務基礎。

尤其今年以來，線上電商通路商業務動能陸續放大，慶豐富同步開拓面向建築師、建商的專業市場領域，亦於下半年起陸續發酵，今年累計前十月線上電商通路、專業市場銷售皆分別較去年同期成長28.77％、117.58％，展現全渠道通路拓展策略良好效益，並創造集團實質營運正面效果。

營收 電商

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