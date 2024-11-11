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裕慶財報／Q3每股賺1.3元 遞延訂單+新品出貨全年營運可期

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布第3季合併財報，合併營收10.5億元、季增24.2％，營業利益1.4億元、季增18.67％，由於受到新台幣及人民幣兌美元升值，產生業外匯兌損失影響，稅後淨利0.84億元、年減25.5%，每股稅後純益(EPS)為1.37元。

裕慶表示，若排除業外匯兌損失3,776萬元，則第3季每股稅後純益為2.20元，仍與今年第2季獲利相當。累計前三季合併營收28.7億元，稅後淨利4.19億元，每股稅後純益8.18元。

裕慶積極深化商用展示架ODM業務轉型，第3季商用展示架ODM業務營收比重，較第2季的60.89％提升至62.29％；然而受美中貿易戰調升商用展示架進口關稅影響，除部分訂單遞延年底前出貨，係影響第3季整體毛利率為33％的主因。

集團已與主要客戶和議於第4季起調漲產品價格，並完成台灣商用展示架生產及尋求外部合作供應夥伴，彈性調整區域生產以因應客戶供貨所需，有效中和關稅提高影響，並創造獲利結構優化可期。

裕慶10月合併營收2.73億元，年增54.3％；累計前十月合併營收31.4億元，年減9.5％。

裕慶指出，10月營收仍有商用展示架部分訂單配合客戶指定交期遞延，觀察在手訂單出貨排程來看，除先前遞延訂單陸續於年底前完成出貨認列，且智能灑水功能植物架，以及灑水系統衍生的貨架安裝服務皆保持良好需求。

再加上集團近期接獲美國第一、二大家居裝修產品零售商客戶的行動結帳車、窗簾架、水管架等新品期初訂單，同時打入美國第二大折扣零售百貨集團(T)業務合作等，隨著新產品、新客戶效益陸續發酵，有機會帶動今年全年營運成長。

裕慶表示，集團戮力完善提供客戶商用展示架自設計、量產及後段理貨、分店包裝與門市安裝服務，打造業界唯一具備一條龍整合服務的競爭利基，有效提升客戶業務黏著度，擴大客戶服務量體。

目前也持續與多家品牌客戶進行新品送樣，開發多年的五金賣場新客戶於今年顯著成長，可望助力商用展示架業務整體接單保持熱絡。

此外，裕慶仍密切留意，隨著美國總統大選落幕，對於全球局勢、美中貿易戰影響，亦持續評估東南亞生產據點，以提高集團營運彈性應變，創造未來營運正面效果挹注。

營收

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