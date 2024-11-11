海外水泥廠貢獻 台泥前3季獲利創近3年同期新高

台泥今天有多項公告，今年前3季受惠於今年3月6日起併入土耳其最大的工業集團之一OYAK及葡萄牙水泥公司Cimpor等2公司業績，稅後純益為73.64億元，年增18.85%，每股純益（EPS）為0.93元，獲利和EPS創近3年同期新高。

台泥第3季稅後純益為新台幣31.41億元，年增151.88%，每股純益0.42元。

另外，台泥今天也公告10月營收為163億元，年增73.63%，創下新高，台泥表示，台泥綠能及台泥儲能多數案場，已陸續併網發電及參與電力交易，成為10月成長動能。台泥今年前10個月累計營收約1218.6億元，年增34.93%。

台泥董事會今天也決議，出售竹東舊廠6509坪土地予忠泰建設，總價近新台幣33億元。台泥表示，之前曾宣布合建，現在改為售地；據了解，是著眼於避免區域不動產市場的不確定性，希望加速非營業用不動產處置效率。

台泥表示，出售這筆土地，今年底前可為台泥帶來約26億元獲利。除了今天出售的簽約土地，台泥在竹東地區尚有2.2萬坪土地，未來計畫將持續開發活化。

今年台泥完成擴大收購併入Cimpor與OYAK後，今年9月底起認列獲利，截至今年10月Cimpor及OYAK總計已為台泥帶來430億元營收。

台泥董事會今天也通過對歐非水泥環保事業團隊的留才方案，規劃透過歐洲子公司Cimpor發放約450萬歐元的團隊留任獎酬，並以約3600萬歐元預算，編列未來5年內授予員工技術股認股權及績效獎酬等，一次性認列非現金支出科目費用，後續仍待估價師估算，以及會計師查核後確認。

台泥預估，今年扣除前述費用後，今年自Cimpor可取得的獲利，仍可較2020至2023年4年間，平均每年認列的獲利成長約80%。