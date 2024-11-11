寶成10月營收239億 年增15.7%
製鞋大廠寶成工業今天公布10月自結合併營收為新台幣239.39億元，月增12.2%、年增15.7%，年增率連續7個月為正，且最近連4個月雙位數成長；累計今年1月至10月合併營收2193.6億元，年增6.3%。
寶成工業重要子公司裕元工業自結今年10月營收7.40億美元（約新台幣238.41億元），年增14.7%，其中製鞋業務年增長21.3%，且連續3個月正成長；今年1月至10月自結營收68.18億美元，年增2.9%，其中製鞋業務年增10.2%。
由裕元工業的零售業務獨立分拆上市寶勝國際公司10月自結營收為人民幣17.21億元（約2.39億美元），年增加4.7%；累計1月至10月自結營收為人民幣157.05億元（約21.82億美元），年減8.1%，反映主要營運地區消費支出仍較審慎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言