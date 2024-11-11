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寶成10月營收239億 年增15.7%

中央社／ 台北11日電

製鞋大廠寶成工業今天公布10月自結合併營收新台幣239.39億元，月增12.2%、年增15.7%，年增率連續7個月為正，且最近連4個月雙位數成長；累計今年1月至10月合併營收2193.6億元，年增6.3%。

寶成工業重要子公司裕元工業自結今年10月營收7.40億美元（約新台幣238.41億元），年增14.7%，其中製鞋業務年增長21.3%，且連續3個月正成長；今年1月至10月自結營收68.18億美元，年增2.9%，其中製鞋業務年增10.2%。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市寶勝國際公司10月自結營收為人民幣17.21億元（約2.39億美元），年增加4.7%；累計1月至10月自結營收為人民幣157.05億元（約21.82億美元），年減8.1%，反映主要營運地區消費支出仍較審慎。

新台幣 營收

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