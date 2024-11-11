快訊

美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

36歲保全不菸不酒「血糖飆600」昏迷 第二型糖尿病發險喪命

Yuma二度發聲道歉「做了不該做的事」 認先傷害Ryu：我不是善良好老婆

皇翔財報／前三季稅後純益24.82億元 每股賺7.58元、創近12年新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

皇翔（2545）11日公告，第3季稅後純益10.8億元，年增587.6％，每股稅後純益（EPS）3.3元；累計今年前三季稅後純益24.82億元，較同期虧轉盈，每股稅後純益7.58元，獲利創近12年新高。

皇翔今年全年業績無空窗期，上半年有新北土城「皇翔MRT」完工交屋入帳，後續也持續銷售認列中，下半年則有「皇翔芊翠」交屋認列，第4季還有「皇翔芊樾」可交屋入帳，且均已完銷，今年亦有信義區成屋豪宅案「皇翔御琚」銷售挹注。

法人指出，皇翔今年為入帳高峰，在完工交屋認列下，全年營運看俏，銷售方面，儘管有央行第七波選擇信用管制影響，但皇翔布局以雙北為主，影響程度較小。

皇翔除了住宅案外，近年積極參與公辦都更捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更大陳3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。

展望未來，皇翔指出，將持續積極尋求大台北地區開發機會，且以多元化土地開發模式進行，包括都更、合建、公辦都更、捷運聯開案。

公辦都更 捷運 皇翔

延伸閱讀

信紘科營收／10月3.54億元、年增91.5％ 前十月營收創歷史新高

華擎、永信建 認購熱

冠德、皇翔10月營收報喜

大同第3季 EPS 3.09元 轉虧為盈

相關新聞

陽明財報／第3季稅後純益283億元 年增911%

陽明海運（2609）董事會通過113年第3季財報。113年第3季受惠於傳統旺季及需求成長，單季合併營業收入為新台幣728...

星宇航空營收／10月30.98億元 年增48.45%

星宇航空（2646）受惠不斷新增航班及出國旅遊續旺，10月營收達30.98億元，年增率48.45%；累計前十個月營收為2...

華航營收／10月171億元 貨收57.42億元創今年最高

華航（2610）集團10月份合併營業收入為171.31億元，寫歷年最旺10月表現，較前月增幅7.01%，較去年同期增加1...

巨大提列存貨跌價損失、獲利腰斬 股價盤中重挫逾7%

自行車雙雄11日股價雙雙重挫，盤中跌幅逾7%，巨大（9921）一度下探至161元，創下今年以來新低。巨大公布第3季財報，...

川普「保護費」會影響台積電（2330）嗎？ 杜金龍：台股第四季易漲難跌

川普的政策可能會對台積電造成短期影響，但長遠來看並非重大威脅。

中信金（2891）42元以下都是甜甜價！ 明年配2.1元以上不是問題？

中信金（2891）股價越來越高，到底多少錢算是合理價，買了怕高點套牢，不買看漲心癢癢，其實這可以用數據來估價，今天來跟你聊聊中信金的合理價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。