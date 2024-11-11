皇翔財報／前三季稅後純益24.82億元 每股賺7.58元、創近12年新高
皇翔（2545）11日公告，第3季稅後純益10.8億元，年增587.6％，每股稅後純益（EPS）3.3元；累計今年前三季稅後純益24.82億元，較同期虧轉盈，每股稅後純益7.58元，獲利創近12年新高。
皇翔今年全年業績無空窗期，上半年有新北土城「皇翔MRT」完工交屋入帳，後續也持續銷售認列中，下半年則有「皇翔芊翠」交屋認列，第4季還有「皇翔芊樾」可交屋入帳，且均已完銷，今年亦有信義區成屋豪宅案「皇翔御琚」銷售挹注。
法人指出，皇翔今年為入帳高峰，在完工交屋認列下，全年營運看俏，銷售方面，儘管有央行第七波選擇信用管制影響，但皇翔布局以雙北為主，影響程度較小。
皇翔除了住宅案外，近年積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更大陳3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。
展望未來，皇翔指出，將持續積極尋求大台北地區開發機會，且以多元化土地開發模式進行，包括都更、合建、公辦都更、捷運聯開案。
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