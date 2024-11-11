航空業10月營收全面成長 華航、虎航創同期新高

航空業10月營收全面成長，華航集團（2610）10月合併營業收入171.31億元，寫下歷年最旺10月表現，年增6.56%，其中客運收入為100.84億元，較前月增幅6.76%，主因為旅運市場需求持續活絡。累計前十月合併營收1,681.12億元，年增9.42%。

星宇航空（2646）受惠不斷新增航班及出國旅遊續旺，10月營收30.98億元，年增率48.5%；累計前十個月營收為290.25億元，年增率60.9%。台灣虎航（6757）10月單月營收13.03億元，年增加6.7%，為同期單月新高。2024年前十月營收為139.39億元，年增35.7%，為歷史新高。長榮航空（2618）上周公布10月合併營收182.4億元，年增4.1%，前十月合併營收1,826.9億元，年增11.5%。

華航公司表示，今年前十月客收突破千億大關，10月份歐洲航線表現強勁，平均載客率近85成，緊接而來的秋冬賞楓、滑雪季節，目前11月以東北亞日韓等航線最受歡迎，東京、大阪、高松、釜山等航線訂位均超過8成，預期將進一步帶動客收。華航在ITF旅展四天的銷售成績亮眼，自10月9日線上旅展開跑以來，累計四天展位銷售及網路購票數量較去年旅展成長15%，對整體營收帶來正面效益。

貨運部分，10月貨運收入為57.42億元，創今年新高，年增20.3%，年底購物季帶動跨境電商量增，主力電商平台持續鋪貨準備，拉抬市場整體需求及運價。預計11月相關高價需求仍將持續穩定。

星宇航空福岡、熊本及仙台航線於冬季班表陸續放大機型以A330neo飛航，美西航點也持續加強，洛杉磯於12月22日起增班為每周10班，西雅圖於明年3月1日起增班為每日一班飛航。星宇航空看好台灣作為轉機樞紐的地理優勢，將全力發展北美、東南亞轉機航網。此外，也將持續引進新世代機隊，預計至2029年達53架機隊規模。