統一超營收／10月286億元、創同期新高 受惠持續展店

統一超商（2912）11日公布10月營業收286.2億元，年增6.2%，創下歷史同期新高，累計今年前十月營收2,804.1億元，年增6.8%。

統一超商受惠持續穩健展店，加上旗下轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工、上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN、統一速達等均積極向上，挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN指出，10月份把握雙十假期、防颱採買以及節令等商機，整合線上線下資源與外送服務平台，強化商圈專區服務，因應民眾自煮風潮推出多款家常料理新結構，泡麵、零食、冷飲備貨充足滿足民眾宅家囤貨需求，冷熱飲、常溫飲品、食品、冷凍類商品業績成長1至3成。

展望11月，台灣7-ELEVEN表示，將持續架構生活型服務平台，於高雄市霞海重劃區引進第四個全新生活體驗場域，第7,110店「愿橋門市」整合「Fresh」全新現做餐飲、優質超市與超商服務，並針對雙11網購消費需求，7-ELEVEN串聯OPENPOINT生態圈線上線下多元服務管道，透過i預購、iOPEN Mall兩大電商服務串聯逾7,000家實體門市提供便捷取貨網絡。

數位營運方面，台灣7-ELEVEN推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，從日本28萬個Ponta生態圈合作據點擴大到菲律賓4,000家7-ELEVEN，點數服務持續朝國際化發展，並優化「OPENPOINT APP會員載具抽獎活動」、「OPENPOINT行動隨時取icash2.0提領」等數位便利服務；在跨通路活動積極強化OMO平台合作，如OPENPOINT行動隨時取、foodomo外送、iOPEN Mall開店平台，多元作法下持續帶動會員消費金額較去年同期成長超過1成。

台灣7-ELEVEN持續推出話題有感的生活美食提案，因應體感換季與萬聖節與聯名話題，整合鮮食、甜點、麵包、思樂冰、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖石複合店冰淇淋與霜淇淋、零食、飲料等多元結構，潮流話題帶動相關類別業績成長逾2成，並針對氣溫變化，集結滷味、關東煮、蒸烤雙吃地瓜與全新蒸玉米機型增添熱食自助區變化，提供多元選擇。