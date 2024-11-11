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卜蜂財報／前三季稅後純益12.5億元 EPS 4.27元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

卜蜂（1215）11日公布第3季財報，單季稅後純益5.1億元，累計今年前三季稅後純益12.5億元，每股純益4.27元。

卜蜂受到肉品價格走下波，營運上稍有衰退，卜蜂表示，今年肉品的價格持續走下波，雞價、肉品價格走跌， 加上去年雞價、蛋價及肉價都處於高檔，不過在豬肉價格逐漸回穩，飼料銷售穩定，間接減緩對獲利衝擊。

食品加工方面，卜蜂指出，針對油炸生產線進行設備更新，今年第1季提高油炸線產量及產品多樣性，這個部分市場反應也相當好。

卜蜂去年著手擴建調理食品生產線及湯品生產線，預計上半年投產，倍增即食食品的生產量，也會進一步推升營收、獲利成長。

並且卜蜂整合生鮮雞蛋銷售，並且積極推出多項蛋加工產品如茶碗蒸、水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋湯等多樣化的蛋加工品。現今各大通路如便利商店、量販店及網購平台、團購等通路，整體的銷售量也持續增加，使卜蜂在深耕的肉類加工品市場外，再增加另一類優勢產品。

卜蜂的白肉雞過去契作情形較低，白肉雞大部分是契作自有比率為15%，契作比率為85%，未來會持續增加的農場掌握度，增加自有農場布局，拉高自有比率。

卜蜂 茶葉蛋

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