統一超營收／10月286億元、年增6.23% 創歷史同期新高

統一超（2912）11日公告10月合併營業額286.2億元，年增6.23%，創下同期新高水位，累計前十月營收2,804.14億元，年增6.8%。統一超表示，10月營收主要受惠降溫、萬聖節、聯名與颱風採買等生活需求，加上深耕鮮食、雪淋霜、思樂冰、零食、麵食、飲品等商品結構，持續開發話題新品、新服務，加上轉投資事業積極向上，帶動營運表現。

台灣7-ELEVEN持續穩健展店，10月秉持統一企業集團創新生活服務產業，與集團品牌聯合展店嶄新「ZEELAND-MARK」新世代複合商場在台南登場，包括集團品牌7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」攜手聯合展店。

統一超數位營運亦持續穩健成長、創新突破，台灣7-ELEVEN與工研院深度合作再推出「X-STORE 8」結合AI新技術創造新的零售購物體驗，並推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，從日本28萬個Ponta生態圈合作據點擴大到菲律賓4,000家7-ELEVEN，點數服務持續朝國際化發展。多元作法下持續帶動會員消費金額較去年同期成長超過一成。

同時積極把握雙十假期、防颱採買以及節令等商機，台灣7-ELEVEN整合線上線下資源與外送服務平台，強化商圈專區服務，因應民眾自煮風潮推出多款家常料理新結構，泡麵、零食、冷飲備貨充足滿足民眾宅家囤貨需求，冷熱飲、常溫飲品、食品、冷凍類商品表現不俗，帶動業績成長一至三成。

台灣7-ELEVEN持續推出話題有感的生活美食提案，因應體感換季與萬聖節與聯名話題，整合鮮食、甜點、麵包、思樂冰、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖石複合店冰淇淋與霜淇淋、零食、飲料等多元結構，開發一波波熱門主題美食活動，包含巧克力大賞特色商品、首度攜手超人氣偶像SUPER JUNIOR-D&E開發系列新品與贈品，潮流話題帶動相關類別業績成長逾二成，並針對氣溫變化，集結滷味、關東煮、蒸烤雙吃地瓜與全新蒸玉米機型增添熱食自助區變化。

邁入11月，台灣7-ELEVEN持續架構創新的生活型服務平台，於高雄市霞海重劃區引進第四個全新生活體驗場域，第7,110店「愿橋門市」整合「Fresh」全新現做餐飲、優質超市與超商服務；為滿足雙11網購消費需求，7-ELEVEN串聯OPENPOINT生態圈線上線下多元服務管道，透過i預購、iOPEN Mall兩大電商服務串聯逾7,000家實體門市提供便捷取貨網絡。

台灣7-ELEVEN門市截至10月底店數7,073家，較去年同期店數6,820家增加253家。