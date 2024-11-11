快訊

大谷翔平「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101證實：就在13日

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

長虹財報／前三季稅後純益7.89億元、EPS 2.72元 下半年密集交屋

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

長虹（5534）11日公告，第3季稅後純益3.31億元，較去年持平，每股稅後純益（EPS）1.14元；累計前三季稅後純益7.89億元，年增64.5％，每股稅後純益2.72元。

長虹今年完工量達百億元，下半年迎來交屋旺季，營運逐季成長，長虹指出，台中「長虹天擎」已從上半年開始交屋認列，下半年進入密集交屋階段，接下來還有台北「長虹詠吉」都更案等，台北市信義區「松德長虹」、新店「央泱長虹」。至於台中「長虹天韻」，原先預計年底可完工，若來不及可能會遞延至2025年完工交屋。

長虹目前手握約22筆個案，儲備案量達1,500億元，其中住宅、商辦各占約五成，已取得建照個案達11筆，未來動能無虞。購地布局上，長虹今年7月砸27.2億元買下桃園區桃合段土地，長虹指出，未來購地持續瞄準北台灣住宅用地。

專家指出，往年第4季是預售市場旺季，不過今年年中開始遇到銀行滿水位、9月央行又祭出新的不動產信用管制，影響買氣，不過並不影響剛性購屋族群、首購族，不少購屋族期待投資客退場，仍積極趁此機會看屋，希望能議到好價錢。

推案上，長虹今年預計推出5筆住宅個案，包括北市康定路公辦都更案「康定長虹」、新北林口力行段「長虹天聚」、台中「長虹天籟」、桃園龜山「長虹詠序」、大直北安路都更案「長虹top31」其中長虹預計分回40億元。若今年來得及，還有新莊A3捷運附近約2千坪的新莊住商案，合計今年推案量逾300億元。

公辦都更 長虹

延伸閱讀

晶華財報／前三季稅後純益年減5%、EPS 7.39元 受太魯閣晶英停業影響

緯創財報／前三季稅後純益121億元 EPS 4.26元

國泰金前十月稅後純益1086億元、年增67% EPS 7.13元創歷史次高

十月阻詐2696萬逮25車手 新莊警奔赴台電剖析滅詐撇步

相關新聞

星宇航空營收／10月30.98億元 年增48.45%

星宇航空（2646）受惠不斷新增航班及出國旅遊續旺，10月營收達30.98億元，年增率48.45%；累計前十個月營收為2...

華航營收／10月171億元 貨收57.42億元創今年最高

華航（2610）集團10月份合併營業收入為171.31億元，寫歷年最旺10月表現，較前月增幅7.01%，較去年同期增加1...

陽明財報／第3季稅後純益283億元 年增911%

陽明海運（2609）董事會通過113年第3季財報。113年第3季受惠於傳統旺季及需求成長，單季合併營業收入為新台幣728...

巨大提列存貨跌價損失、獲利腰斬 股價盤中重挫逾7%

自行車雙雄11日股價雙雙重挫，盤中跌幅逾7%，巨大（9921）一度下探至161元，創下今年以來新低。巨大公布第3季財報，...

川普「保護費」會影響台積電（2330）嗎？ 杜金龍：台股第四季易漲難跌

川普的政策可能會對台積電造成短期影響，但長遠來看並非重大威脅。

中信金（2891）42元以下都是甜甜價！ 明年配2.1元以上不是問題？

中信金（2891）股價越來越高，到底多少錢算是合理價，買了怕高點套牢，不買看漲心癢癢，其實這可以用數據來估價，今天來跟你聊聊中信金的合理價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。