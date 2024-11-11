長虹財報／前三季稅後純益7.89億元、EPS 2.72元 下半年密集交屋
長虹（5534）11日公告，第3季稅後純益3.31億元，較去年持平，每股稅後純益（EPS）1.14元；累計前三季稅後純益7.89億元，年增64.5％，每股稅後純益2.72元。
長虹今年完工量達百億元，下半年迎來交屋旺季，營運逐季成長，長虹指出，台中「長虹天擎」已從上半年開始交屋認列，下半年進入密集交屋階段，接下來還有台北「長虹詠吉」都更案等，台北市信義區「松德長虹」、新店「央泱長虹」。至於台中「長虹天韻」，原先預計年底可完工，若來不及可能會遞延至2025年完工交屋。
長虹目前手握約22筆個案，儲備案量達1,500億元，其中住宅、商辦各占約五成，已取得建照個案達11筆，未來動能無虞。購地布局上，長虹今年7月砸27.2億元買下桃園區桃合段土地，長虹指出，未來購地持續瞄準北台灣住宅用地。
專家指出，往年第4季是預售市場旺季，不過今年年中開始遇到銀行滿水位、9月央行又祭出新的不動產信用管制，影響買氣，不過並不影響剛性購屋族群、首購族，不少購屋族期待投資客退場，仍積極趁此機會看屋，希望能議到好價錢。
推案上，長虹今年預計推出5筆住宅個案，包括北市康定路公辦都更案「康定長虹」、新北林口力行段「長虹天聚」、台中「長虹天籟」、桃園龜山「長虹詠序」、大直北安路都更案「長虹top31」其中長虹預計分回40億元。若今年來得及，還有新莊A3捷運附近約2千坪的新莊住商案，合計今年推案量逾300億元。
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