晶華財報／前三季稅後純益年減5%、EPS 7.39元 受太魯閣晶英停業影響

晶華（2707）11日公告第3季財報，單季營收14.47億元，年減11.23%，稅後純益2.22億元，年減24.5%，單季每股純益1.74元。累計前三季營收45.83億元，年減7.75%，稅後純益9.42億元，年減5.7%，每股純益7.39元。

晶華表示，今年以來營運下滑主要因太魯閣晶英酒店受403地震影響暫停營業，營業收入比去年同期收入減少3.45億元，獲利貢獻也比去年同期減少所致。

展望後市，第4季正值餐飲旅宿業的傳統旺季，即將到來的聖誕與跨年連假可望帶動一波餐飲與國旅住房熱潮，集團旗下各酒店12月的平均住房率已達八成五，隨著時間接近、住房率也持續攀高，預計會來到九成以上。

同時間迎來的尾牙春酒商機也將為飯店注入強勁的營運動能，持續耕耘企業福委市場多年的台北晶華酒店，今年仍然是以多元的專案內容和量身打造的彈性服務，爭取不少訂單，館內的尾牙接單狀況樂觀，周五至周日的場地已經接滿，目前力推平日、尤其是周四的訂單。

館外的尾牙外燴接單量已接近5,500桌，其中單日最高達1,500桌，目前簽約的企業是以科技業以及金融業為主。其中大型尾牙外燴營收相較2023年，預計成長約20%。

而甫落幕的台北國際旅展，現場總銷售業績突破8,700萬元，加上官網於10月25日起提前開賣的線上旅展銷售業績也突破4,300萬，總營收逼近1.4億元。而北投晶泉丰旅已於9月中旬順利開始試營運、現行住房率接近七成，飯店內的「三燔北投」鍋物料理以及以辦桌菜為主的「泉源閣」餐廳至年底前的訂席率也相當熱絡，對於集團的整體營收有明顯的助益。

台北晶華酒店、台南晶英酒店以及北投晶泉丰旅的宴會業務則因尾牙季節來臨以及年終婚宴需求增加、接單暢旺，將可有效帶動第4季的業績成長。