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葡萄王財報／第3季營收、獲利創歷史同期新高 前三季EPS 6.76元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

葡萄王（1707）11日通過今年第3季財報，單季合併營收29億元，稅後淨利4.2億元，年增13.5%，營業毛利22.7億元，毛利率78.1%，營業淨利為7.5億元，較去年同期成長17.8%，單季每股稅後純益（EPS）2.81，年增13.3%，營收、淨利創歷年同期新高；累計今年前三季合併營收80.1億元，年增7.7%，稅後淨利10億元，年增1.8%，營業毛利61.8億元，毛利率77.3%，營業利益17.4億元，年增3.6%，EPS 6.76元。

葡萄王11日亦公布10月合併營收8.8億元，年增7%，累計今年前十月營收88.8億元，年增7.6%。三大事業體10月同步增長，子公司葡眾延續成長動能，營收較去年同期增6.7%，累積今年前十月營收年增5.3%。目前進入產業旺季，加上衝聘重頭戲「葡眾康康節-買健康送好康」已於月底開跑，營收再站高點值得期待。

上海葡萄王在中國大陸市場不如往年熱絡，客戶對雙11的備貨需求較淡，導致代工業務能見度放緩，但整體業績表現仍有2.4%年成長，累積今年前十月營收維持56.2%雙位數成長。上海葡萄王指出，除了積極爭取新代工機會，同時也會加強布局自有品牌業務，拓展新渠道，加速推出健康取向的休閒食品，以朝向代工、通路、自有品牌（含跨境電商）多元的營運發展目標邁進，整體業績將接續正向成長趨勢。

母公司台灣葡萄王10月營收較去年同期成長13.6%，主要受惠國內成品代工主力客戶訂單、海外原料銷售/成品代工訂單出口與藥品訂單，拉升業績達成率超標，年增53%。目前訂單排程已至明年首季，營收表現預期非常出色，可望創造更亮眼的成績。自有品牌搶攻開架飲料市場，強勢主打機能飲料康貝特200P EX、康普茶馬來謨聯名活動版，搭配通路上市曝光與店頭陳列，成功引起消費者關注，銷售明顯提升。抓緊年度雙11檔期，將積極布局電商通路與會員活動，帶動業績持續向上成長。

營收 葡萄王

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