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台灣虎航營收／10月13.03億元、年增加6.7% 創同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台灣虎航。聯合報資料照片
台灣虎航。聯合報資料照片

台灣虎航（6757）2024年10月單月營收13.03億元，年增加6.7%，為同期單月新高。2024年前十月營收為139.39億元，年增35.7%，為歷史新高。

展望第4季，11月初的ITF台北國際旅展出現人氣、買氣雙旺的現象，其中賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，而日韓因平均飛時不長，旅遊詢問熱度及買氣不減。台灣虎航本月也將開航宮崎，成為日本第20個航點，從售票及旅遊業者成團情況，法人估，第4季可望出現淡季不淡的現象。台灣虎航日前舉辦改列上市前業績發表會，也趁勢推出登機箱「虎翼箱tigercarry+」，不僅外型亮眼，充滿設計質感，內裡採用塑膠製品回收再製成的塑膠纖維，實踐永續循環的理念。凡購買行李箱，在指定期間內搭機時，隨身或託運行李額度還可額外再優享2公斤，引發網友討論熱潮，首波配合改列上市前業績發表會的早鳥預購狀況也十分踴躍，且因詢問度爆表，後續也將開放給虎迷進行預購，最快2025年初即可開始出貨。

此外，台灣虎航配合改列上市前公開承銷，對外競價拍賣7,161張，競拍底價39.6元，競拍時間為11日起至13日，11月15日開標；11月19日至21日辦理公開申購，11月25日抽籤，每人限定1張，暫定承銷價40元。法人表示，參考今日收盤價每股64.9元，潛在每股價差近25元，如中籤每張即現賺近2.5萬元。以上各公開承銷作業結束後，暫定11月29日掛牌。

台灣虎航 營收

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