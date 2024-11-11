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陽明財報／第3季稅後純益283億元 年增911%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
陽明海運示意圖。 圖／業者提供
陽明海運示意圖。 圖／業者提供

陽明海運（2609）董事會通過113年第3季財報。113年第3季受惠於傳統旺季及需求成長，單季合併營業收入為新台幣728.38億元，稅後淨利達新台幣283.67億元，較去年同期增加911%，稅後EPS為每股淨利8.12元，創今年單季新高。113年前三季，合併營業收入為新台幣1,692.29億元，稅後淨利為新台幣516.34億元，較去年同期增加750%，稅後EPS為每股淨利14.79元，整體營運績效表現亮眼。

第4季屬歐美航線市場傳統淡季，隨美東罷工結束，預期之供應鏈中斷壓力消失，市場競爭壓力增加，而農曆年前出貨潮是否提早至本季末反應尚待觀察。展望2025年，依國際貨幣基金（IMF）10月最新報告，明年全球經濟成長率為3.2%，各國央行抑制通膨並未造成經濟衰退，全球經濟增長呈現穩定；另根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2024年為新船交付高峰，新造船訂單約為314萬TEU，預計在第4季尚有79萬TEU的新船運力待交付，而2025年運力供給與需求成長分別為5.8%及2.5%，供需成長差距縮小，加上船舶持續繞行好望角吸收部分運力，運力過剩之壓力有望緩解。

惟整體市場發展仍需注意潛在通膨、地緣政治風險升溫、全球貿易保護主義抬頭、美國大選後關稅政策對全球貿易前景之衝擊等不利因素影響。

為強化經營韌性，陽明海運持續優化東西向主力航線，並自2025年2月起透過Premier Alliance架構、投船聯營、以及買艙、換艙等合作模式提供可靠及綿密之航線網絡，為客戶提供具競爭力之全球運送服務，亦將積極拓展利基市場與強化貨儎結構，以因應全球貿易環境與航運市場變化並確保穩定長期獲利能力。

新台幣 陽明海運

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