快訊

大谷翔平「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101證實：就在13日

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

萬海財報／前三季稅後純益346億元 EPS 12.34元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
萬海航運。萬海提供
萬海航運。萬海提供

萬海航運（2615）11日董事會通過2024年度第3季財報，累計前三季合併營收為新台幣1,202.73億元，年增60.2%；稅後淨利新台幣346.23億元，EPS為12.34元．第3季單季稅前淨利為新台幣234.00億，單季稅後淨利新台幣184.31億，EPS為6.57元，第3季受惠於運價較去年同期顯著增長、公司船舶調度得宜對獲利有所挹注。

萬海公司表示，公司於2024年前十個月已新交船舶共計12艘（分別為4艘13,000 TEUs及8艘3,000 TEUs），2025年預計有3艘13,000 TEUs新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力，2024年前十個月共處分4艘船舶，運力合計8,800 TEUs以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。公司亦分別於8月12日及10月25日公告將建造8K及16K船舶共24艘（8,000 TEUs : 12艘；8,700 TEUs : 4艘；16,000 TEUs : 8艘），共計新增運力近26萬TEUs，並預期於2026~2030年陸續交船，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

第4季是新曆年及農曆春節前備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，公司將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。

新台幣

延伸閱讀

搭雙11購物節風潮？ 連江地檢拍賣三無船價碼曝光

6國際保險公司態度消極 承保船舶24日起禁入台灣

聯電10月營收月、年雙增 法人估今年EPS約4元

沛波前三季 EPS 3.03元 營收及獲利齊創新高

相關新聞

星宇航空營收／10月30.98億元 年增48.45%

星宇航空（2646）受惠不斷新增航班及出國旅遊續旺，10月營收達30.98億元，年增率48.45%；累計前十個月營收為2...

華航營收／10月171億元 貨收57.42億元創今年最高

華航（2610）集團10月份合併營業收入為171.31億元，寫歷年最旺10月表現，較前月增幅7.01%，較去年同期增加1...

陽明財報／第3季稅後純益283億元 年增911%

陽明海運（2609）董事會通過113年第3季財報。113年第3季受惠於傳統旺季及需求成長，單季合併營業收入為新台幣728...

巨大提列存貨跌價損失、獲利腰斬 股價盤中重挫逾7%

自行車雙雄11日股價雙雙重挫，盤中跌幅逾7%，巨大（9921）一度下探至161元，創下今年以來新低。巨大公布第3季財報，...

川普「保護費」會影響台積電（2330）嗎？ 杜金龍：台股第四季易漲難跌

川普的政策可能會對台積電造成短期影響，但長遠來看並非重大威脅。

中信金（2891）42元以下都是甜甜價！ 明年配2.1元以上不是問題？

中信金（2891）股價越來越高，到底多少錢算是合理價，買了怕高點套牢，不買看漲心癢癢，其實這可以用數據來估價，今天來跟你聊聊中信金的合理價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。