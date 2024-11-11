富邦媒營收／10月81.56億元 創歷史同期新高
台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公布10月營收81.56億元，月減1%，年增2.6%，創歷史同期新高；累計1至10月合併營收約872.4億元，較去年同期成長約3.4%，營運穩健。
富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。10月營運亮點，其一受惠於momo 20周年慶點燃站上買氣，推升美妝保健、居家日用等品類的囤貨需求，臉部精華、魚油、衛生紙、清潔用品等皆有不錯的銷售表現。iPhone16新機熱潮延燒，也為3C品類營運續添成長動能。
momo《雙11超狂購物節》公布雙11當天掀優惠高峰，除齊聚momo購物網與mo店+共萬大品牌商家，突破數百萬件商品挑戰年度最佳購物時機，11日也祭出多重優惠催買氣。
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