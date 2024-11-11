快訊

Tommy道歉了！捲Ryu夫妻婚變 認是小王揭「與Yuma約會時間線」

中職／FA大魚+1 朱育賢兩守位重砲上架挑戰自身價值

勞動部人員疑遭職場霸凌亡…同事曾陳情 內容曝長官「把自己當皇帝」

富邦媒營收／10月81.56億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公布10月營收81.56億元，月減1%，年增2.6%，創歷史同期新高；累計1至10月合併營收約872.4億元，較去年同期成長約3.4%，營運穩健。

富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。10月營運亮點，其一受惠於momo 20周年慶點燃站上買氣，推升美妝保健、居家日用等品類的囤貨需求，臉部精華、魚油、衛生紙、清潔用品等皆有不錯的銷售表現。iPhone16新機熱潮延燒，也為3C品類營運續添成長動能。

momo《雙11超狂購物節》公布雙11當天掀優惠高峰，除齊聚momo購物網與mo店+共萬大品牌商家，突破數百萬件商品挑戰年度最佳購物時機，11日也祭出多重優惠催買氣。

延伸閱讀

不確定因素消除 機械公會：出口美國持續成長

旭然營收／10月6,100萬元、年增34％ 改寫歷年同期次高

寶陞營收／10月年增2% 第4季看好美國市場降息效應

崇越科技10月營收達52.4億元 年增20.6%

相關新聞

川普「保護費」會影響台積電（2330）嗎？ 杜金龍：台股第四季易漲難跌

川普的政策可能會對台積電造成短期影響，但長遠來看並非重大威脅。

中信金（2891）42元以下都是甜甜價！ 明年配2.1元以上不是問題？

中信金（2891）股價越來越高，到底多少錢算是合理價，買了怕高點套牢，不買看漲心癢癢，其實這可以用數據來估價，今天來跟你聊聊中信金的合理價。

巨大提列存貨跌價損失、獲利腰斬 股價盤中重挫逾7%

自行車雙雄11日股價雙雙重挫，盤中跌幅逾7%，巨大（9921）一度下探至161元，創下今年以來新低。巨大公布第3季財報，...

森崴能源10月營收月增216% 事欣科月增7.2%

再生能源系統廠森崴能源（6806）受惠認列離岸風電工程進度款項，帶動10月營收衝破30億元大關，來到30.11億元，創新...

豐興鋼筋 將開平低盤

美國政黨輪替，宣揚加徵關稅、強化貿易保護主義的川普當選，鋼市利空出盡的聲量加大，但市場能見度仍陷分歧；依近期大陸鋼胚價弱...

永豐金犀利 併購議題聚焦

永豐金11月14日將舉行第3季線上法人說明會，公布成績單。永豐金控前三季稅後純益184.96億元，年成長接近二成，每股稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。