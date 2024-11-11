巨大提列存貨跌價損失、獲利腰斬 股價盤中重挫逾7%
自行車雙雄11日股價雙雙重挫，盤中跌幅逾7%，巨大（9921）一度下探至161元，創下今年以來新低。巨大公布第3季財報，由於受到提列存貨跌價損失影響，及匯兌利益較去年同期減少，稅前淨利7.3億元，較去年同期減少52%，每股稅後盈餘1.27元。
巨大股價今向下跳空開低，一度重跌至161元，美利達（9914）也同樣重挫，雙雙下跌逾7%。
巨大第3季營收204.6億元，年增4.8%。受到提列存貨跌價損失影響，及匯兌利益較去年同期減少，稅前淨利7.3億元，較去年同期減少52%；稅後淨利4.99億元，較去年同期減少55%，每股稅後盈餘1.27元，獲利腰斬，也同時為2008年以來第3季度的最低獲利。
巨大表示，歐美市場庫存持續下降，庫存水位已較疫情前更低，供應鏈的庫存趨於健康，但經銷商及代工客戶對於下單仍然保守，銷售復甦緩慢。 業界認為主要是因為逐漸進入冬季，並非自行車產業的旺季。
不過，中國大陸市場自疫情之後，因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，帶動捷安特大陸業績大幅成長，巨大對大陸市場長期發展深具信心。
美利達公布10月營收19.96億元，年增30.9%、月減21.9%，法人機構指出，低於市場預期。分析師指出，美利達10月受到中國大陸市場需求放緩，對大陸的出貨台數較去年同期下滑45%，使得營收下滑。
今年上半年大陸自行車市場的需求強勁，主要受惠運動休閒用途自行車需求推動，但經歷一年多的拉貨後，大陸需求已經放緩，未來需觀察對歐美的外銷出貨是否可逐漸落底回升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言