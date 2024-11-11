巨大提列存貨跌價損失、獲利腰斬 股價盤中重挫逾7%

自行車雙雄11日股價雙雙重挫，盤中跌幅逾7%，巨大（9921）一度下探至161元，創下今年以來新低。巨大公布第3季財報，由於受到提列存貨跌價損失影響，及匯兌利益較去年同期減少，稅前淨利7.3億元，較去年同期減少52%，每股稅後盈餘1.27元。

巨大股價今向下跳空開低，一度重跌至161元，美利達（9914）也同樣重挫，雙雙下跌逾7%。

巨大第3季營收204.6億元，年增4.8%。受到提列存貨跌價損失影響，及匯兌利益較去年同期減少，稅前淨利7.3億元，較去年同期減少52%；稅後淨利4.99億元，較去年同期減少55%，每股稅後盈餘1.27元，獲利腰斬，也同時為2008年以來第3季度的最低獲利。

巨大表示，歐美市場庫存持續下降，庫存水位已較疫情前更低，供應鏈的庫存趨於健康，但經銷商及代工客戶對於下單仍然保守，銷售復甦緩慢。 業界認為主要是因為逐漸進入冬季，並非自行車產業的旺季。

不過，中國大陸市場自疫情之後，因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，帶動捷安特大陸業績大幅成長，巨大對大陸市場長期發展深具信心。

美利達公布10月營收19.96億元，年增30.9%、月減21.9%，法人機構指出，低於市場預期。分析師指出，美利達10月受到中國大陸市場需求放緩，對大陸的出貨台數較去年同期下滑45%，使得營收下滑。

今年上半年大陸自行車市場的需求強勁，主要受惠運動休閒用途自行車需求推動，但經歷一年多的拉貨後，大陸需求已經放緩，未來需觀察對歐美的外銷出貨是否可逐漸落底回升。