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美利達營收／10月月減、年增 市場對後市營運看法中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美利達（9914）10月營收19.96億元，年增30.9%、月減21.9%，法人機構指出，低於市場預期。

分析師表示，美利達10月受到中國大陸市場需求放緩，對大陸的出貨台數較去年同期下滑45%，使得營收下滑。今年上半年大陸自行車市場的需求強勁，主要受惠運動休閒用途自行車需求推動，但目前高檔回落顯示經歷一年多的拉貨後，大陸需求已經放緩，未來需觀察對歐美的外銷出貨是否可逐漸落底回升。

由於中國大陸市場出貨高檔回落，顯示大陸需求已經難再支持出貨成長，未來需觀察對歐美的外銷出貨是否可逐漸落底回升，維持美利達後市營運看法暫維持中立。

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