川普「保護費」會影響台積電（2330）嗎？ 杜金龍：台股第四季易漲難跌

川普當選美國總統，馬上會讓人擔心選前提到「台灣偷走了我們的晶片業務」、「應該收取保護費」的言論，是否會影響台積電的發展。資深分析師杜金龍在玩股網自製節目「財富狂犇」則分析，川普的政策可能會對台積電造成短期影響，但長遠來看並非重大威脅。

畢竟在川普上一次任期，台積電的後續漲幅達到 235%。且選舉到明年一月就職期間，政策走向尚不明朗，不必過於緊張，另外選舉結束後，市場就迎來易漲難跌的第四季。台股每年最容易上漲的月份是11月、12月與1月，歷年來第四季上漲機率約為62%，第一季更高達72%。明年春節又提早，進一步增加了季節性上漲的機會。

再回歸到基本面表現，台積電在每季的法說會幾乎都是利多消息，瑞銀估台積電2028年EPS到80.23元，以20倍本益比來算，那就是上看到1600。杜金龍判斷，當選舉不確定因素結束後會是短線低檔，年底再由初升段轉向主升段行情。

2024 年外資賣不停，三股撐盤力道來助漲

雖然外資今年以來賣超台股5000多億元，但台股不只沒出現重大回檔，甚至回到前高附近。杜金龍則解釋有台股有多檔買盤助力。首先是基金與ETF買盤，加上台商資金回流，推升台股由8,523點到18,169，以及12,629到24,000這兩股波段，都與這些資金密不可分。不僅僅是股票買盤，ETF的持續增購也進一步強化了市場的穩定性，形成了強勁的支撐力量。

另外，從今年融資餘額變動，也可以看出自然人投資者對股市的信心。今年7、8月台股經歷4000多點的修正，跌幅約19%，但融資餘額只減少了14%。最後，零股交易也部分發揮了穩盤的作用。交易所的統計數據顯示，每天約有65億元的零股交易額，其中台積電、鴻海、廣達和聯發科佔據了主要比重。因此，投信資金、自然人投資者以及零股交易，最後分散了外資的賣壓。

而年底即將展開的以兆為規模的ETF換股潮，當然AI股還會是主流趨勢，但目前上中下游的CoWos、矽光子等熱門股都已漲高回檔。資金有機會轉向CoWos下游的特用化學類股。另外在日圓升值後，工具機與機器人概念股也開始走揚，泛機器人類股也可多留意。杜金龍由此為出發點關注今年獲利回升成長的喬山（1736）、由虧轉盈的老字號特用化學永光（1711）與工具機直得（1597）可留意。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：川普回歸白宮成真，「保護費」會影響台積電嗎？

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