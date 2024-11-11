中信金（2891）42元以下都是甜甜價！ 明年配2.1元以上不是問題？

中信金（2891）股價越來越高，到底多少錢算是合理價，買了怕高點套牢，不買看漲心癢癢，其實這可以用數據來估價，今天來跟你聊聊中信金的合理價。

2025年配息2.1元以上不是問題？

首先從配息角度來看，中信金近兩年盈餘分配率已經拉高到六成以上，所以用2024年EPS打六折就可以算出2025年股息，2024年前三季EPS是2.95元，按比例來算，全年有機會賺到3.5元到4元以上，保守一點用3.5元打六折來算，2025年中信金的現金股息就有可能配出2.1元。

42元以下都是甜甜價？

再來是殖利率估價，投資金融股本來就是為了長期領股息，買進價位就很重要，而中信金年均殖利率大概是5%，用2.1元現金股息換算股價是42元，低於40元買進就有超過5%潛在殖利率。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中信金42元都是甜甜價？2025年配息2.1元以上不是問題？

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