豐興鋼筋 將開平低盤

美國政黨輪替，宣揚加徵關稅、強化貿易保護主義的川普當選，鋼市利空出盡的聲量加大，但市場能見度仍陷分歧；依近期大陸鋼胚價弱觀察，豐興（2015）今（11）日鋼筋新價平低盤為主流，不排除適度向下修正貼近市場脈動。

上市鋼廠主管說，美國總統競選期間長達數個月，川普聲勢多居領先，鋼市對其當選早有心理準備，過程中國際鋼價明顯通過震盪盤跌的方式反應川普當選的影響，選舉結果揭曉後，鋼市反而有利空出盡的正向情緒。

此外，華爾街最新共識，川普2.0時代美國聯準會或放緩降息步伐，如此一來是否造成投資金受壓抑，增加經濟成長障礙，特別受到關注，更凸顯市場能見度分歧的現況。

中鋼專家表示，根據大陸國家發改委（NDRC）最新調查顯示，中國大陸鋼鐵市場在10月的樂觀情緒，進入11月後顯著降溫。此次調查涵蓋了中國南部、上海及天津等主要批發市場，反映出銷售價格和採購價格預期指數分別較10月大幅下降二成以上，但仍在50%榮枯線以上，凸顯市場對11月行情仍有期待。

調查並透露出大陸鋼市需求走弱，且庫存略有減少，報告指稱鋼廠若要降低庫存，可能需進一步削價，如此一來將進一步壓縮利潤空間。

中鋼專家指出，大陸發改委的調查認為，10月鋼市上漲主要受9月底刺激政策推動，市場對鋼材消費預期樂觀，隨著市場熱度退去，冬季需求疲軟可能給鋼市帶來更多挑，隨著大陸人大會議通過釋出「6+4+2」、總量人民幣12兆元緩解地方債壓力，其後續效應有待觀察。