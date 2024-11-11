森崴能源10月營收月增216% 事欣科月增7.2%
再生能源系統廠森崴能源（6806）受惠認列離岸風電工程進度款項，帶動10月營收衝破30億元大關，來到30.11億元，創新高，月增216.4%，年增123.1%，創歷史新高。
森崴前十月營收129.34億元，年增76.4%。法人指出，隨著離岸風電工程進度推進，森崴也依照完工比率認列業績，預料明年營運表現有望更勝今年。
【記者林薏茹／台北報導】工業電腦廠事欣科（4916）昨（10）日公布10月營收為2.84億元，月增7.2%，年減14%；前十月營收30.47億元，年增6.59%。
展望後市，法人預估，事欣科在手訂單健康、穩定，伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將可恢復較明顯的成長，推升下半年營運優於上半年。
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