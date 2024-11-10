永豐金犀利 併購議題聚焦

永豐金（2890）11月14日將舉行第3季線上法人說明會，公布成績單。永豐金控前三季稅後純益184.96億元，年成長接近二成，每股稅後純益1.46元，續創歷史同期新高。

永豐金最新公布10月獲利成績單挹注下，今年前十月獲利寫下歷史新紀錄，不但首度在前十個月獲利就突破200億元，更已經賺贏歷年全年表現，寫下史上最高，年增20％，累計EPS為1.59元，年化淨值報酬率（ROE）為12.39％。

金控必須靠併購，拓展資產規模版圖，永豐金控今年7月總資產突破3兆元里程碑，距離2019年底突破2兆元大關，等同花了三年半的時間達到3兆元，金控已經喊出希望最慢五年再多增加1兆元。

而金管會10月公布的最新非合意併購、也就是敵意併購名單，包含七家民營金控以及八家民營銀行，永豐金控以及子公司永豐銀雙雙入列，入列的條件在財務上有二：第一，近三年合併報表沒虧損；第二，近三年合併報表中，稅前資產報酬率（ROA）、ROE平均數不得低於15家金控同業的三分之二。

永豐金控近年獲利表現優秀，進入非合意併購名單，加上金控喊出要在未來五年多增加1兆元，併購成為最快腳步，市場關注永豐金控第3季法說會上，對國內外併購規劃發展，同時是否釋出明年發放股利表現計畫。

永豐金總經理朱士廷曾在第2季法說會上，談及併購議題指出，併購吃緣分以及銀彈，維持銀行加上證券雙引擎，標的不限制海內外。

子公司永豐銀今年收購柬埔寨第一大微型貸款金融機構Amret百分之百股權，總計收購規模154億元。由於柬埔寨當地利差高，將有助永豐銀海外獲利提升，此外，永豐銀也在規劃，未來將Amret轉型為商業銀行。