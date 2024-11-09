價量齊揚 貨櫃三雄營收靚…樂觀新一波搶運潮啟動

貨櫃三雄昨（8）日同步公告10月營收，10月運價受到中國大陸十一長假、美東碼頭工人罷工影響，致運價回檔、三雄單月營收較9月下滑；不過，因整體運價、運量較去年大幅成長，三雄10月營收年增率平均仍有約當七成的增幅。

展望本季，業內人士指出，由於美國總統大選落幕，亞洲到北美貿易將開啟新一波搶運潮，且運價逐漸回穩下，本季營運與第3季相較，動能應在伯仲之間。

貨櫃三雄10月營收概況

長榮海運（2603）10月合併營收約415.2億元，月增6.96%；仍在營收方面仍較去年同期增加181.61億元，年增幅77.73%。累計前十月合併營收達3,892.82億元，較去年同期增加1,588.94億元，增幅為68.97%。

陽明10月單月營收為189.93億元，較9月營收減少26.27億元，減幅為12.15%，較去年同期營收增加76.92億元，增幅為68.06%。累計前十月營收為1,882.22億元，較去年同期營收1,192.03億元，增加690.19億元，增幅為57.9%。

萬海航運10月合併營收為137.79億元，月減8.01%，年增68.64%；累計前十月營收1,340.52億元，年增61.03%。

陽明表示，2024年10月主要經濟體製造業PMI指數，大陸重新回到擴張；歐元區略有改善，美、日則受到美國總統大選不確定性和需求不振影響，PMI指數低於前值。

部分的海運業者則認為，10月上旬的運價走勢主要受到大陸地區假期及美東罷工影響，隨著節日後貨量回升，運價亦逐步回穩。

展望後市，價量走勢預估將受各區域的貨載需求、地緣政治及美國選後貿易版圖可能的變化等因素相互影響。

陽明進一步指出，IMF最新經濟展望，受惠於通膨降溫，預期2025年全球經濟將穩定成長達3.2%，亞太新興市場仍然表現強勁。然而地緣政治緊張局勢、貿易壁壘及產業政策的改變可能為全球經濟成長帶來下行風險，此外美國大選後如全面徵稅政策付諸實踐，亦將對全球貿易造成衝擊。

萬海認為，受市場運價修正，10月營收較上月減少相對合理，展望第4季，市場船舶運力持續受中東地緣政治緊張及美國大選後的不確定性等因素影響，公司將持續檢視航線配置並彈性調整，以回應客戶需求。