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南寶Q3每股純益5.48元 後市不看淡

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

南寶（4766）昨（8）日公告第3季財報，受益產業景氣與需求逐步回溫，單季交出稅後純益6.6億元成績單、年增2.3%，創同期新高，每股純益為5.48元；累計今年前三季獲利20.39億元，年增12.5%，每股純益16.91元。法人預期，南寶第4季也可望持續成長，全年營收挑戰新高紀錄。

南寶10月營收約20.9億元，年增11.4%，續創歷史新高；前十月營收189.5億元，年增11.9%，亦改寫同期新高。

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