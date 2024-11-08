南寶Q3每股純益5.48元 後市不看淡
南寶（4766）昨（8）日公告第3季財報，受益產業景氣與需求逐步回溫，單季交出稅後純益6.6億元成績單、年增2.3%，創同期新高，每股純益為5.48元；累計今年前三季獲利20.39億元，年增12.5%，每股純益16.91元。法人預期，南寶第4季也可望持續成長，全年營收挑戰新高紀錄。
南寶10月營收約20.9億元，年增11.4%，續創歷史新高；前十月營收189.5億元，年增11.9%，亦改寫同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言