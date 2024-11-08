華城前三季EPS 9.48元

重電大廠華城（1519）昨（8）日公告財報，第3季單季稅後純益12.29億元，年增72.4％，每股純益（EPS）4.28元；累計今年前三季稅後純益27.2億元，年增86%，每股純益9.48元，單季、累計獲利同寫歷史新高紀錄。

華城需求持續滿載，昨日同步公告，將以自地委建廠房工程，工程承攬總金額約7.33億元，主要為因應營運需求及未來發展。另，董事會決議參與眾意能源股份有限公司現金增資，交易數量為30,000,000股，總金額3億元。

華城受惠台電強韌電網計畫、全球能源轉型政策、外銷市場以及AI資料中心建置等，讓電力設備需求大增，並實施擴廠計畫，除了此次自地委建廠房工程外，先前亦加碼投資額興建觀音三廠。

華城指出，去年底就開始實施產線優化、增加三班制、能化管理等以增加生產效率與減碳工作，預期今年產能則可成長至少三到四成以上，而未來將有四個廠能專注於變壓器的生產，預期在新廠開出後，整體產能可以增加100億元。

法人認為，重電族群近兩年營運動能無虞，尤其是外銷市場，因北美變壓器持續供不應求，價格維持高檔，對外銷大廠華城相對有利，惟短線受到美國總統大選干擾，不過長期來看，因全球能源轉型政策、AI資料中心建置等，依然有一定的需求量。

另一家士電公告，第3季稅後純益7.02億元，年增4.9%，每股純益（EPS）1.34元；累計今年前三季稅後純益25.89億元，年增25.％，每股純益4.97元，單季、前三季獲利都創同期新高。

士電昨日同步公告，常務董事異動，異動原因為法人董事「仰德投資事業」改派代表人，新任者為士電副總許家堯。許家堯為仰德集團第四代，為仰德集團暨士電董事長許育瑞長子，此次正式出任常務董事，似乎向接班之路更邁進一步。