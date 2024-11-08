南寶前3季每股賺16.91元 創同期新高
南寶樹脂今天公告第3季歸屬母公司淨利新台幣6.61億元，每股盈餘5.48元，創同期新高。累計今年前3季每股稅後盈餘達16.91元，也為歷史同期新高。
南寶樹脂說明，第3季營業利益率為15.9%，較第2季增加1.2個百分點。將持續投入研發與耕耘客戶，鞋材、鞋用以外的特用接著劑，以及建材與塗料等3大產品線今年皆目標成長。在第4季也可望持續成長下，今年整體營收目標將挑戰歷史新高。
南寶樹脂指出，由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，第3季合併營收60.9億元，年增11.7%。第3季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增16.0%，占第3季營收比重74%，建材與塗料業務年增3.1%，占營收比重22%。
南寶樹脂統計，10月營收為20.9億元、年增11.4%，創歷史新高。前10月累計營收189.5億元，年增11.9%，創同期新高。
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