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亞泥前三季EPS 2.72元 國產3.09元
亞泥（1102）昨（8）日公告前三季財報，稅後純益約90.8億元，年減約4.9%，每股純益（EPS）2.72元。另外，亞泥昨也公布10月合併營收65.73億元，雖仍年減約1.9%，但較上月成長；累計前十月營收約620.1億元，年減7.3%。
另外，建材廠國產實業昨日也公告前三季財報，單季稅後純益約8.6億元，年增率約14%，換算單季每股純益（EPS）0.73元；累計前三季稅後純益36.42億元，年增率約54%，每股純益約達3.09元，累計獲利改寫同期新高。10月集團營收17.89億元，較上月的17.55億元，月增約1.94%，較去年同期略減約3%。
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