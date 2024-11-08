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新光金揚眉吐氣 前十月獲利加入200億元俱樂部

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光金控。聯合報系資料照
新光金控。聯合報系資料照

新光金控（2888）8日公告2024年10月份自結獲利，10月單月合併稅後淨利3.34億元，累計前十月合併稅後淨利達201.06億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.25元。

主要子公司新光人壽單月虧損3.2億元，考量資本市場波動較大，新光人壽對於投資操作維持審慎布局，並採取逢高機動調節的策略，10月雖有股票資本利得挹注，但因傳統避險成本較高及外匯避險工具評價波動，整體匯兌成本仍影響獲利表現，累計前十月稅後淨利為112.47億元。

新光壽目前累積的外匯價格準備餘額超過200億元，有助於抵禦未來匯率波動及避險彈性；此外，為控管中長期匯兌避險成本，加速厚實外匯準備金，新光人壽響應金管會政策，已遞件申請適用外匯價格變動準備金新制。

新光人壽前10月初年度保費達390.7億元，較去年同期成長22.7%。保險本業持續穩健發展，聚焦外幣保單及價值型商品銷售，以控管避險成本、優化資產負債配合及累積合約服務邊際（CSM）。外幣保單維持良好動能，銷售金額較去年同期成長24.2%達214.6億元，占初年度保費比重54.9%。

新光銀行單月個體淨利5.5億元，較去年同期成長17.3%，今年以來基礎利益表現穩定，累計前十月淨手續費收入較去年同期成長27.8%，淨利息收入較去年同期成長8%，累計稅後淨利較去年同期成長6.5%。

元富證券在經紀業務穩定發展及自營操作得宜之下，10月單月獲利達1.7億元，年成長超過2倍。截至今年十月底，經紀手續費收入及自營投資利益持續穩定貢獻淨利，帶動前十月累計稅後淨利達30.8億元，較去年同期成長超過 60％。

外匯 新光人壽 新光金控

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