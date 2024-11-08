台新金前十月賺179億元、年成長38.7% EPS 為1.25元
台新金控（2887）公布10月自結稅後純益為12.4億元，累計稅後純益179億元、較去年同期成長38.7%，每股稅後純益(EPS)1.25元。
主要子公司台新銀行10月稅後純益15.1億元，累積稅後純益為154.7億元，核心業務獲利動能強健，累計稅後純益較去年同期成長19.3%。資產品質維持穩健，截至10月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為981.81%。
台新證券10月稅後純益0.8億元，稅前淨利較上月下滑，主係證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少；累計前十個月稅後純益20.3億元，較去年同期大增82.8%，主係今年證券市場指數上漲，成交量較去年成長，致公司經紀手續費收入增加。
台新人壽10月稅後純益0.3億元，主係因10月台幣貶值致兌換利益增加及所得稅利益影響；累計稅後純益19.2億元，較去年同期增加，主係因今年股票資本利得影響。
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