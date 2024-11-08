巧新營收／10月6.69億元 年減6.28%

巧新（1563）10月合併營收6.69 億元，較上月營收5.97億元成長12％，較去年同期營收7.14億元減少6.28％；累計2024年1至10月合併營收62.15億元，較去年同期營收62.87億元減少1.16％。

巧新表示，第4季正值汽車傳統產業旺季，主要品牌車廠客戶包括Porsche、Lexus、JLR等客戶的拉貨力道有逐步較上月回暖，中和包括BMW、AMG等客戶的出貨減緩情形，是巧新10月營收繳出連續三個月單月營收的月增率正成長成績，尤其在ESG浪潮的推進下，加速品牌車廠對於公司旗下RESAICAL®再生鋁輪圈的需求增加，第三季再生鋁圈的投產數量，提升達40％，有助於對巧新整體毛利率、存貨水位帶來良好的精進。

ESG永續浪潮已成趨勢，歐盟「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱 CBAM）預計在2026年正式實施上路，尋找減碳節能之道，已是各產業供應鏈需共同面對之課題，巧新旗下100％回收再利用之再生鋁，由於較原生鋁降低約95％的碳排放，日前已獲Porsche、JLR、BMW、Toyota、Lexus、Stellantis、Rolls-Royce七家豪華品牌車廠正式認證採納，巧新加深原有認證品牌車廠的滲透率之外，將再生鋁產品推廣至更多不同產業包括半導體、重電、航太和電輔車等應用領域，除了分散客戶產業集中度風險，進行多元化佈局，亦為公司中長期營運注入有效的成長動能。

展望2024第4季與明年，受中國大陸新車銷售市場的影響，整體豪華車市場的需求與出貨時程比預期有所放緩，雖對今年整體營運表現成長受限，但一方面隨著歐系、日系品牌的休旅車及商務車型需求增加，於新車銷售市場的滲透率提高，再加上再生鋁與非乘用車鋁圈需求的提升，有助整體營運成長表現，預期2025年整體營運將有機會雙位數成長。