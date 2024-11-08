中信金前十月大賺633億、EPS為3.2元 超越去年全年獲利

中國信託金融控股公司於8日公告10月份自結盈餘，10月份單月稅後盈餘為47.40億元，累計前十月合併稅後盈餘633.89億元，已超越去年全年獲利。每股稅後盈餘（EPS）為3.20元，亦創歷史新高。同時，中國信託金控雙引擎中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）累計前十月稅後淨利亦創下歷年同期最高及次高。

中信金控（2891）表示，子公司中國信託銀行10月份稅後獲利44.95億元，累計前十月稅後獲利407.74億元，較去年同期成長16%，創下歷年同期新高。其中存放款穩健成長，財富管理因銷售保險、基金及結構債業績大幅增加，帶動相關手續費收入較去年同期成長43%，信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長25%。

子公司台灣人壽10月份稅後獲利1.62億元，保險業務動能良好，惟受美元匯率波動影響認列匯兌損失，累計前十月稅後獲利212.31億，較去年同期大幅成長31%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。