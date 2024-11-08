快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

聽新聞
0:00 / 0:00

中信金前十月大賺633億、EPS為3.2元 超越去年全年獲利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
中信金控總部。記者曾吉松／攝影
中信金控總部。記者曾吉松／攝影

中國信託金融控股公司於8日公告10月份自結盈餘，10月份單月稅後盈餘為47.40億元，累計前十月合併稅後盈餘633.89億元，已超越去年全年獲利。每股稅後盈餘（EPS）為3.20元，亦創歷史新高。同時，中國信託金控雙引擎中國信託商業銀行台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）累計前十月稅後淨利亦創下歷年同期最高及次高。

中信金控（2891）表示，子公司中國信託銀行10月份稅後獲利44.95億元，累計前十月稅後獲利407.74億元，較去年同期成長16%，創下歷年同期新高。其中存放款穩健成長，財富管理因銷售保險、基金及結構債業績大幅增加，帶動相關手續費收入較去年同期成長43%，信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長25%。

子公司台灣人壽10月份稅後獲利1.62億元，保險業務動能良好，惟受美元匯率波動影響認列匯兌損失，累計前十月稅後獲利212.31億，較去年同期大幅成長31%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。

中國信託商業銀行 台灣人壽保險

延伸閱讀

遠東新財報／第3季稅後純益與去年同期相當 前三季 EPS 1.4元

喬山財報／第3季獲利4.74億元 EPS 1.57元

宏全財報／前三季賺24.77億元、年增18.3% EPS 8.61元

華航財報／前三季創同期新高 EPS 1.71元

相關新聞

中信金前十月大賺633億、EPS為3.2元 超越去年全年獲利

中國信託金融控股公司於8日公告10月份自結盈餘，10月份單月稅後盈餘為47.40億元，累計前十月合併稅後盈餘633.89...

新光金揚眉吐氣 前十月獲利加入200億元俱樂部

新光金控（2888）8日公告2024年10月份自結獲利，10月單月合併稅後淨利3.34億元，累計前十月合併稅後淨利達20...

冠德財報／獲利大爆發！前三季每股賺8.3元 創歷史新高

冠德（2520）8日公告，第3季稅後純益13.58億元，年增75.7％，每股稅後純益（EPS）2.51元；累計今年前三季...

川普當選可能加徵關稅！貨櫃海運價看漲 航海王又發威了

川普當選將再度入主白宮，可能開徵新一波關稅，美國進口業者提前拉貨，可能造成近期運價飆升，另外，航商也認為明年合約價漲定了...

儒鴻好旺 前三季EPS 17.98元 後市審慎樂觀

儒鴻昨（7）日公告第3季財報，單季稅後純益17.75億元，年增13.9%，每股純益6.47元，為八季以來新高，累計前三季...

大成前三季獲利失色 年減20%

大成董事會昨（7）日通過第3季財報，第3季單季稅後純益為8.4億元，年減34.1%，每股純益為1元；累計前三季營業毛利1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。