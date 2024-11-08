東哥財報／前三季 EPS 13.5元

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）8日公告2024年第三季營運成果。第3季獲利1.5億元，年減64.8%，EPS1.63元，累計前三季稅後淨利逾12億元、年減21.8%，EPS13.5元。

東哥表示，該公司營運因銷售產品組合不同，單月或單季波動較大；且因產能調配影響生產排程，今年前三季累計合併營收近44.7億元、較去年同期略減4.7%。

另因營運特性，生產成本調漲之遞延效應，今年船展及船主相關活動回歸正常規模、且增加新船型推廣活動，營業利益為12.3億元、較去年同期減少24.7%，營業利益率為27.6%；稅後淨利逾12億元、較去年同期減少21.8%，淨利率為27%，基本每股盈餘為13.5元。

目前全球政經情勢尚有不確定性風險，消費者決策回歸疫情前的行為模式，但高端豪華遊艇市場仍展現需求韌性。剛結束的美國羅德岱堡第65屆國際遊艇展，東哥本次展出7艘豪華遊艇，廣受參觀船主好評。船展期間已有訂單斬獲，且尚有幾組客人預約海試、議約中，本次船展可望繳出亮眼成績單。

另東哥今日公告2024年10月營收合併營收4.2億元，本年累計營收為48.9億元、相較去年略減4%。