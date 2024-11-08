士電財報／前三季稅後純益25.89億元、創同期新高 EPS 4.97元

士電（1503）8日公告，第3季稅後純益7.02億元，年增4.9％，每股稅後純益（EPS）1.34元；累計今年前三季稅後純益25.89億元，年增25.8％，每股稅後純益（EPS）4.97元，單季獲利創歷史同期新高，前三季獲利創同期新高、歷史次高紀錄。

士電指出，今年以來重電事業群持續成長，為了配合政府目標提前4年完工台電強韌電網，正積極趕工中，目前設備、資源、人力都在優化調整腳步中，希望能夠完成台電的需求，目前看起來是相當有信心。

產能方面，士電指出，在台電、民間綠能及外銷三大動能下，目前產能已達極限，為了因應未來3年至5年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器預計明年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升3到4成。

展望未來，士電指出，重電事業群仍是一枝獨秀，目標積極擴廠以因應2年後的訂單，而電力設備市場的需求未來5到10年都難以緩解，至於價格上，在鋼片等原物料、人工成本持續上漲下，變壓器價格要下跌很難，整體而言，未來3年營運應可持續成長，對未來審慎樂觀。