快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

士電財報／前三季稅後純益25.89億元、創同期新高 EPS 4.97元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

士電（1503）8日公告，第3季稅後純益7.02億元，年增4.9％，每股稅後純益（EPS）1.34元；累計今年前三季稅後純益25.89億元，年增25.8％，每股稅後純益（EPS）4.97元，單季獲利創歷史同期新高，前三季獲利創同期新高、歷史次高紀錄。

士電指出，今年以來重電事業群持續成長，為了配合政府目標提前4年完工台電強韌電網，正積極趕工中，目前設備、資源、人力都在優化調整腳步中，希望能夠完成台電的需求，目前看起來是相當有信心。

產能方面，士電指出，在台電、民間綠能及外銷三大動能下，目前產能已達極限，為了因應未來3年至5年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器預計明年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升3到4成。

展望未來，士電指出，重電事業群仍是一枝獨秀，目標積極擴廠以因應2年後的訂單，而電力設備市場的需求未來5到10年都難以緩解，至於價格上，在鋼片等原物料、人工成本持續上漲下，變壓器價格要下跌很難，整體而言，未來3年營運應可持續成長，對未來審慎樂觀。

台電 士電

延伸閱讀

遠東新財報／第3季稅後純益與去年同期相當 前三季 EPS 1.4元

宏全財報／前三季賺24.77億元、年增18.3% EPS 8.61元

華航財報／前三季創同期新高 EPS 1.71元

樹枝倒塌在電線上未移除 台電、樹林公所互踢皮球

相關新聞

中信金前十月大賺633億、EPS為3.2元 超越去年全年獲利

中國信託金融控股公司於8日公告10月份自結盈餘，10月份單月稅後盈餘為47.40億元，累計前十月合併稅後盈餘633.89...

新光金揚眉吐氣 前十月獲利加入200億元俱樂部

新光金控（2888）8日公告2024年10月份自結獲利，10月單月合併稅後淨利3.34億元，累計前十月合併稅後淨利達20...

冠德財報／獲利大爆發！前三季每股賺8.3元 創歷史新高

冠德（2520）8日公告，第3季稅後純益13.58億元，年增75.7％，每股稅後純益（EPS）2.51元；累計今年前三季...

川普當選可能加徵關稅！貨櫃海運價看漲 航海王又發威了

川普當選將再度入主白宮，可能開徵新一波關稅，美國進口業者提前拉貨，可能造成近期運價飆升，另外，航商也認為明年合約價漲定了...

儒鴻好旺 前三季EPS 17.98元 後市審慎樂觀

儒鴻昨（7）日公告第3季財報，單季稅後純益17.75億元，年增13.9%，每股純益6.47元，為八季以來新高，累計前三季...

大成前三季獲利失色 年減20%

大成董事會昨（7）日通過第3季財報，第3季單季稅後純益為8.4億元，年減34.1%，每股純益為1元；累計前三季營業毛利1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。