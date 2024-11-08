遠東新財報／第3季稅後純益與去年同期相當 前三季 EPS 1.4元

遠東新（1402）8日公告第3季財報，單季稅後純益19.89億元，與去年同期相當，年增0.4%，單季每股純益0.4元，累計前三季稅後純益70.16億元，年增22.8%，每股純益1.4元。

遠東新先前表示，對下半年展望謹慎樂觀，預估表現將與上半年相當，市況變動不大。展望明年，在纖維領域將大力推進綠色產品開發，同時在織染和成衣等紡織中下游維持穩健的利潤。至於上游產品如石化及酯粒業務，則面對大陸業者大幅擴張產能，持續承壓。

遠東新今年持續引領率綠色運動風潮，包含巴黎奧運9個國家隊籃球訓練衣、2024歐洲杯冠軍西班牙隊、以及澳網公開賽球衣等，皆使用遠東新「100%高機能環保回收布料」。

除了運動和時尚領域的創新，遠東新還進一步擴展至車用市場，推動綠色轉型，與多家國際知名車材廠合作，將永續材料應用於安全氣囊、輪胎簾布等關鍵材料，並通過了國際可持續性和碳認證。