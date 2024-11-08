喬山財報／第3季獲利4.74億元 EPS 1.57元

喬山（1736）8日公告第3季財報，單季營收120.7億元，較去年同期成長24.8%，毛利率由去年同期的48.8%提升了2.7個百分點，來到51.5%，營業利潤率8%，共計9.67億元，單季淨利4.74億元，每股稅後純益1.57元。總計前三季營收304億元，淨利6.28億元，每股純益2.08元。

喬山今日亦同步公告集團十月營收，十月單月營收為45.3億元，年增33.4%，累計前十月營收為349.4億元，年增21.6%。再度創下同期及累計新高紀錄。

該公司指出，在商用市場，日前歐洲第一大連鎖健身房Basic Fit公告Q3營運結果，今年1-9月新開168個據點，健身房總數達到1,570間，會員數超過420萬人，營收持續快速成長。同時也因為對於健身房市場的展望樂觀，Basic-Fit也正在計畫在2025年開放加盟，如果此策略進展順利，預計將可進一步加快未來的展店速度及對設備的採購。

拉丁美洲第一大連鎖健身房SmartFit 11月7日也甫公告Q3營運結果，過去12月中新增健身房285間，健身房總數達到1,591間，會員數增長至520萬人，增長18%，表現亮眼。全球對健康及健身的熱度持續增長，帶動健身房產業鏈穩健發展。

喬山目前在全球配置有六個製造基地，今年九月份又在越南取得約20甲的土地，將於明年動工興建廠房。在此之前，喬山已經把集團家用健身器材全數移往越南廠生產，未來也將把部分低階商用機種往具有成本及關稅優勢的越南移轉。

目前大部分家用健身器材廠商都在中國及台灣設廠製造，喬山積極布局越南，將成本優勢拉大，喬山毛利率得以步步攀高。越南新廠預計將可於2026年投產，喬山也將視整體政經環境做適當的生產調配，進一步加強競爭優勢。

而正值健身器材銷售旺季，健身房展店加速，喬山的商用客戶在第四季有強勁的拉貨需求。家用市場在年底也將迎來年度最大檔期黑色星期五及聖誕節。在新產品上市及新通路布局完善及併購效益持續發酵的挹注下，公司樂觀看待今年的營運結果，以及2025年的持續進展。