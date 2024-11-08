伸興財報／第3季EPS達2.04元 年增21.4％

全球最大家用縫紉機製造大廠伸興（1558）8日董事會通過第3季營運成果。合併營收為 24.43 億元，較去年同期增加15.2％，營業利益為 3.28 億元，較去年同期增加 57.1％，稅後淨利為 1.36 億元，EPS 2.04 元，分別較去年同期增加 21.9％、21.4％。

累計2024 年前三季合併營收為 63.1億元，年增 11％，營業利益為 7.4億元，年增 99.6％，稅後淨利為 3.67 億元，年增 70.5％，EPS 5.52 元，年增70.37％。

伸興表示，得益於家用縫紉機進入傳統旺季，以及歐美客戶為感恩節、聖誕節等銷售旺季積極拉貨所致，以目前銷往歐美的累計前三季銷售量來看，較去年同期增加 20.84％，助力伸興本業家用縫紉機業務規模健康成長。

此外，伸興在營收規模逐步放大的同時，仍積極調整集團營運結構，重心轉往越南生產基地布局、台灣廠則轉為研發重鎮，加上優化訂單產品結構，客戶針對高技術門檻且高毛利率之包括電腦式、拷克系列、刺繡系列等高階機種的訂單需求增加，以及生產製程效率、彈性調整產能最適配置、嚴控成本費用及資本支出，從整體運營來看，可見效益已逐步發揮。

根據國外研究機構 Research and Markets《2028 年亞太縫紉機市場展望》研究報告指出，預計到2028 年亞太縫紉機市場的市場規模將有機會突破 32 億美元，其中，就機器的類型來看，電動縫紉機的技術在亞太地區擁有明顯的精進，由於電動縫紉機配備了數位顯示器、可程式縫合圖案和自動穿線等功能，創造消費者使用上的便利性與高效性，是推進市場規模放大的主要動能之一。展望未來，伸興維持審慎看法。

另一方面，伸興將持續密切掌握主要客戶去化庫存的腳步，與客戶積極開發電腦車、刺繡 Combo 機、拷克機等高單價機種，擴大高階機種占比，同時看好東南亞市場的發展，以及開發新市場並擴大接單業務，以期能為公司中長期獲利能力帶來正面挹注。