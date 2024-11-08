凱基金控累計前十月獲利年增逾六成 賺破300億元大關

凱基金控（2883）公布10月自結財務數據，10月自結稅後純益為新台幣17.43億元，今年累計前十月稅後純益突破300億元大關，達308.83億元，與去年同期相比成長64%，每股稅後純益（EPS）1.81元。

凱基金控表示，10月受美國總統大選等不確定因素影響，全球股債市相對進入膠著，凱基金控集團各子公司仍維持穩健獲利表現。10月因美元走升，子公司凱基人壽整體避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，締造穩定獲利表現。凱基人壽10月稅後純益為11.35億元，今年前十月稅後純益達212.58億元，相較去年同期成長71%。

雖海外及債券市場相對波動，但受惠10月台灣股市穩定上揚，凱基證券經紀、財富管理、衍商及資本市場等業務獲利表現良好，10月稅後純益為6.13億元，今年前十月累計稅後純益達87.41億元，與去年同期相比成長54%。凱基銀行10月稅後純益為4.04億元，主要來自於利息及手續費等核心收益的穩定貢獻，存款及授信規模也維持增長，今年前十月累計稅後純益達47.13億元。中華開發資本受投資部位評價影響，10月稅後淨損1.22億元，年度累計稅後純益4.65億元。

凱基金控指出，將持續推動One KGI精神，並透過有效配置企業資源，創造品牌營運綜效，並從產品、服務、解決方案等多元面向出發，促進各子公司全方位成長，成為客戶首選的全方位金融服務專家。