快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

凱基金控累計前十月獲利年增逾六成 賺破300億元大關

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）公布10月自結財務數據，10月自結稅後純益為新台幣17.43億元，今年累計前十月稅後純益突破300億元大關，達308.83億元，與去年同期相比成長64%，每股稅後純益（EPS）1.81元。

凱基金控表示，10月受美國總統大選等不確定因素影響，全球股債市相對進入膠著，凱基金控集團各子公司仍維持穩健獲利表現。10月因美元走升，子公司凱基人壽整體避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，締造穩定獲利表現。凱基人壽10月稅後純益為11.35億元，今年前十月稅後純益達212.58億元，相較去年同期成長71%。

雖海外及債券市場相對波動，但受惠10月台灣股市穩定上揚，凱基證券經紀、財富管理、衍商及資本市場等業務獲利表現良好，10月稅後純益為6.13億元，今年前十月累計稅後純益達87.41億元，與去年同期相比成長54%。凱基銀行10月稅後純益為4.04億元，主要來自於利息及手續費等核心收益的穩定貢獻，存款及授信規模也維持增長，今年前十月累計稅後純益達47.13億元。中華開發資本受投資部位評價影響，10月稅後淨損1.22億元，年度累計稅後純益4.65億元。

凱基金控指出，將持續推動One KGI精神，並透過有效配置企業資源，創造品牌營運綜效，並從產品、服務、解決方案等多元面向出發，促進各子公司全方位成長，成為客戶首選的全方位金融服務專家。

凱基人壽 凱基金

延伸閱讀

元大、兆豐金前十月大賺300億 創同期新高

凱基壽辦創新提案競賽

台塑四寶營收一好三淡 南亞一枝獨秀繳出年月雙增佳績

冠德、皇翔10月營收報喜

相關新聞

中信金前十月大賺633億、EPS為3.2元 超越去年全年獲利

中國信託金融控股公司於8日公告10月份自結盈餘，10月份單月稅後盈餘為47.40億元，累計前十月合併稅後盈餘633.89...

新光金揚眉吐氣 前十月獲利加入200億元俱樂部

新光金控（2888）8日公告2024年10月份自結獲利，10月單月合併稅後淨利3.34億元，累計前十月合併稅後淨利達20...

冠德財報／獲利大爆發！前三季每股賺8.3元 創歷史新高

冠德（2520）8日公告，第3季稅後純益13.58億元，年增75.7％，每股稅後純益（EPS）2.51元；累計今年前三季...

川普當選可能加徵關稅！貨櫃海運價看漲 航海王又發威了

川普當選將再度入主白宮，可能開徵新一波關稅，美國進口業者提前拉貨，可能造成近期運價飆升，另外，航商也認為明年合約價漲定了...

儒鴻好旺 前三季EPS 17.98元 後市審慎樂觀

儒鴻昨（7）日公告第3季財報，單季稅後純益17.75億元，年增13.9%，每股純益6.47元，為八季以來新高，累計前三季...

大成前三季獲利失色 年減20%

大成董事會昨（7）日通過第3季財報，第3季單季稅後純益為8.4億元，年減34.1%，每股純益為1元；累計前三季營業毛利1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。