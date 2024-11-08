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鮮活果汁財報／前三季每股賺逾8元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

鮮活果汁-KY（1256） 8日公布第3季財報，單季稅後純益1.4億元，年減30%，每股純益（EPS）4.15元，累計今年前三季稅後純益2.8億元，年減42.8%，每股純益8.21元。

鮮活果汁-KY第3季受惠茶飲傳統銷售旺季，產品銷售量增加以及產品組合變化，營收及獲利與第2季相比都有所提升。

鮮活果汁-KY指出，將持續拓展直飲產品銷售管道、並積極加強產品創新與品質提升、與強化供應鏈整合之協同合作，以滿足市場多元化的需求。

鮮活果汁-KY表示，面對中國大陸新茶飲產業競爭激烈及消費降級的挑戰，憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座工廠的年產能15.5萬噸優勢，並多部門協作開源節流，同時投入產品研發和技術創新，開發符合市場需求的直飲類產品和季節性產品，以提升市場競爭力。

展望未來，鮮活果汁-KY持續審慎觀察市場變化，並進一步深化銷售通路布局，拓展直飲產品銷售管道並加強供應鏈整合與協同合作，致力在同質化競爭中脫穎而出，以提升營收動能及營運穩健發展。

營收

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