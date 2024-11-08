華航財報／前三季創同期新高 EPS 1.71元

華航（2610）前三季合併營收1,509.28億元，合併營業淨利133.46億元，合併稅後淨利113.41億元，登上同期最高，稅後純益103.74億元，每股盈餘 (EPS) 1.71元，相較去年同期增加0.56元。

其中Q3單季營收520.15億元，年增9.09%，合併稅後淨利41.99億元，年增65.25%，也創同期最佳表現，歸屬母公司淨利38.28億元，每股盈餘 (EPS) 0.63元。

航空客運市場持續復甦，且受惠於連續假期及暑假旺季帶動，旅運需求維持高檔，華航7月開啟台北-西雅圖直飛航線，平均載客達85成，迴響熱烈；113年前三季載客班次也較去年同期成長，致整體客運收入較去年同期增加12.15%。貨運部分第二季起受惠電商及電子產品供貨持續增加，市場量價齊揚，113年前三季貨運收入較去年同期增加1.02%。

華航客貨運表現穩健，獲中華信評調升評等為「twA-」，展望維持穩定。華航持續布局客運航網，目前第四季平均訂位8成，其中以東北亞日本需求最為強勁。為進一步拓展南台灣往返日本旅遊的商機，華航自明年 1 月 1 日起，將深受民眾喜愛的華航「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄出發的日韓航線，規劃飛航每周 7 班，包含CI176/CI177 高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾(仁川)航線，滿足蓬勃的高雄旅遊需求，也期待吸引海外旅客造訪台灣南部。