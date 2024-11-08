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華新財報／大陸不銹鋼市場疲軟等影響 第3季EPS 0.09元 僅電線電纜需求強勁

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新麗華（1605）8日公告第3季財報並召開法說會，針對第4季概況，華新麗華總經理潘文虎表示，電線電纜事業表現最穩定，第4季需求依然非常強勁；不銹鋼事業歐美逐步復甦，台灣持平，大陸仍顯疲弱；資源事業因印尼採礦配額（RKAB）遞延發放，導致成本上漲，預計明年第1季才可望改善。

華新第3季稅後純益3.58億元，年減82％，每股稅後純益（EPS）0.09元，探近18季以來新低；累計今年前三季稅後純益33.74億元，年減33.9％，每股稅後純益0.84元。

華新麗華幕僚長潘思如指出，第3季獲利不佳主因不銹鋼事業及資源事業下滑影響，其中不銹鋼事業因遇上歐洲暑修、台灣颱風災情影響鹽水場及大陸市場持續疲軟衝擊；資源事業因船期排程致出貨遞延、印尼採礦配額遞延發放等，導致成本上漲，讓獲利虧損。

展望第4季，潘文虎指出，不銹鋼事業上，歐美第3季受假期影響，預期第4季逐步復甦；台灣第4季預期表現將與第3季持平，惟大陸不銹鋼市場終端需求仍顯疲弱。

此外，華新計劃在印尼建設不銹鋼盤元廠，預估年產量達30萬噸，將有效提升成本競爭力，未來將以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計於2026年第2季完成建設，並於2027年上半年正式量產。

資源事業方面，印尼採礦配額逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，惟對成本影響恐遞延至第4季，當地新政局甫成立，市場供需仍待整合，預計明年第1季可望改善。

電線電纜事業方面，台電強韌電網計畫第4季需求仍然強勁，民間建築用線在營建業方面有減緩趨勢，但科技業建廠需求熱絡，故民間建築用線需求持平，第4季整體維持穩定獲利。

不銹鋼 印尼

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