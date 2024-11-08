國產財報／前三季獲利36.42億元衝上同期高點 每股賺3.09元

國產實業（2504）8日公告前三季財報，單季稅後純益約8.6億元，年增率約14%，換算單季每股純益（EPS）0.73元；累計前三季稅後純益36.42億元，年增率約54%，每股純益約達3.09元，累計獲利改寫同期新高紀錄。

至於10月集團營收部分，國產表示，開始進入第4季旺季，儘管遇到兩個颱風影響混凝土出貨，但是營運達成率仍維持高標，達到17.89億元，較上月的17.55億元，月增約1.94%，較去年同期略減約3%。其中，與混凝土相關的本業，10月份國內銷售金額也維持15億餘元高檔，開始進入營收「月月增」的年度旺季。

國產表示，政府針對科技建設喊出打造AI之島，明年度科技發展計畫更編列預算達1,596億元，寫下歷史新高，其中台灣AI計畫明年編列約100億元、晶創計畫約200億元、淨零投入約110億元，配合AI與低碳浪潮迅速升高，支援全台接軌國際低碳潮流等科技大建廠與投資需求。

國產建材實業在全台擁有業界最多的混凝土廠，憑著與時俱進的低碳策略，推出領先全台的全系列低碳高端混凝土產品，本周更有7款從3,000到6,000磅常規低碳混凝土與綠混凝土等產品，率先同業在本周獲得內政部委託台灣建築中心核發的低碳循環建材認定證書，搶攻與國際低碳接軌的全台科技建廠與指標建案商機，持續墊高營運優勢。

放眼未來的營運發展，隨著大都更時代的住宅市場需求、科技廠房擴建，以及即將到來的碳稅徵收與綠色通膨，國產建材集團積極開發低碳混凝土產品，總計已經有研發的16款低碳混凝土產品通過ISO 14067國際碳足跡查證，最高減碳幅度可達50%，大幅優於市場同級產品。