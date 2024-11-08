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川普當選可能加徵關稅！貨櫃海運價看漲 航海王又發威了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
川普2.0準備開徵新一波關稅，業者急著在新關稅上路前拉貨，可能導致近期運價飆升。路透
川普2.0準備開徵新一波關稅，業者急著在新關稅上路前拉貨，可能導致近期運價飆升。路透

川普當選將再度入主白宮，可能開徵新一波關稅美國進口業者提前拉貨，可能造成近期運價飆升，另外，航商也認為明年合約價漲定了，貨櫃三雄針對2025年市場展望表示，明年美國線及歐洲線長約價格一定會比今年好；在展望看好，加上擔憂川普加徵關稅恐再引爆搶艙潮推升運價，長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）8日齊漲，領軍航運股的漲勢。

美國進口業者擔心新一波關稅的開徵，趕在川普上任前提前拉貨，急單的出現除了吃掉運能之外也將推升運價；貨櫃航運預定平台Freightos研究主管列文認為，關稅的預期心理「足以引發拉貨潮，衝擊海事物流」。

Freightos表示，川普在2018年宣布加徵關稅，曾出現進口熱潮拉高需求，造成運價在幾個月內翻倍；貨運代理商Flexport執行長彼得森指出，客戶過去曾囤積貨品，為加徵關稅預作準備，每次宣布新關稅，就會有大批商品提前湧入。

另外，在明年的市場展望上，貨櫃三雄先前都曾提出看法，長榮總經理吳光輝及陽明業務長李明輝都認為，以今年市場平均貨運價格來分析，明年美國線及歐洲線長約價格一定會比今年好；萬海總經理謝福隆也表示，紅海地緣政治無解，明年海運市場船舶需求量大、供需仍舊吃緊。

航商認為明年合約價漲定了，業者認為，對明年獲利影響最大的關鍵在美國線及歐洲線長約簽訂概況；貨櫃三雄預計在下周公布第3季財報。

台股8日上漲，航運股為領漲的類股，貨櫃三雄成為領軍上攻的指標，長榮以217元開出後一度拉升至221元，為今年6月11日以來的高點，盤中漲幅2.56%；陽明衝上70元，早盤以70.7元開高後一度拉升至72.8元，盤中漲幅4.44%；萬海以93.4元開高後一度衝達96.5元，盤中漲幅5.33%。

貨櫃股領軍上漲下，散裝股裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）、台航（2617）等也是上漲，中櫃盤中更是上漲逾8%，慧洋-KY（2637）也上漲，上市航運股盤中漲幅逾2%，漲幅領先各類股。

川普 美國 關稅

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