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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

台驊第3季每股純益2.29元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內最大的海運物流業者台驊控股集團昨（7）日公布前三季獲利概況，今年少了陽明大額股利挹注，所以今年第3季及前三季的獲利比去年差，但受惠於全球海運價格攀升，貨量成長，台驊前三季每股純益仍達7.02元。

台驊（2636）Q3稅後純益為3.15億元，年減42.8%，每股純益為2.29元；累計前三季稅後純益為10.14億元，年減26.29%， EPS為7.02元。

台驊表示，受到港口罷工、保護性關稅等變數影響，使得海運旺季提前，導致第3季運量與運價同步回落，海運事業部透過全球布局，並與代理緊密合作穩固承攬量，累計前三季合併營收達104.07億元，年增達88.51%。

受惠第3季電商業務持續增長與消費性電子出貨需求增加下，集團空運事業部累計前三季出貨噸數較去年同期大增48.4%，帶動營收達41.78億元，年增78.30%；自紅海危機發生以來，中歐鐵路成為從遠東通往歐洲最主要的替代運輸方式，帶動今年鐵路運價及運量皆大幅增加，加上鐵路事業部持續深耕歐洲代理業務，積極拓展海鐵聯運、物流、報關及運輸等業務，累計前三季營收繳出21.71億元，年增252.30%。

大陸產業物流指數2月起維持擴張趨勢，整體發展趨正面，其中汽車及零件製造、電氣機械製造、醫藥製造等物流需求增加，帶動倉儲周轉率，提升收入成長。

台驊 營收

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