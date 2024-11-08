大成前三季獲利失色 年減20%

大成（1210）董事會昨（7）日通過第3季財報，第3季單季稅後純益為8.4億元，年減34.1%，每股純益為1元；累計前三季營業毛利108.72億元，營業利益38.05億元，稅後純益約24.73億元，年減20.6%，每股純益2.94元。

大成第3季獲利因雞肉價格較去年同期下跌，今年第3季及前三季的獲利數字均低於去年同期；大成表示，將積極多角化經營效益，持續充實營運動能。

大成集團是國內重要的農畜食品供應大廠，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，從種雞孵化、飼料營養配方，飼養管理、農場環境監測、防疫計畫、生產疫苗、運輸物流、全程掌握，近年來更積極推動垂直整合，要帶給消費者最安心健康美味的禽畜肉品。

大成集團積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、大陸及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅；之前投資25億元台灣嘉義馬稠後食品加工廠，已經開始損益兩平，有助於大成第4季營收、獲利向上攀升。

大成食品布局朝一條龍供應，進軍餐飲市場，餐飲品牌包括勝博殿、檀島、岩島成、安心巧廚等。