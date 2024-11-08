儒鴻好旺 前三季EPS 17.98元 後市審慎樂觀

儒鴻（1476）昨（7）日公告第3季財報，單季稅後純益17.75億元，年增13.9%，每股純益6.47元，為八季以來新高，累計前三季稅後純益49.34億元，年增30.6%，每股純益17.98元，已逼近去年全年賺51.76億元的水準。

儒鴻目前訂單能見度已達明年第1季，公司表示，對明年首季營運正向看待、審慎樂觀。

儒鴻近五季EPS

儒鴻第3季財報出爐，表現優於市場預期。公司表示，第3季營收成長帶動營運效益，加上原物料成本仍呈下降趨勢，較上季微幅下滑，具備原料價格優勢，產品組合也持續改善，支撐第3季毛利率表現，並使前三季毛利率31.23%較去年同期略為上升。

儒鴻同步公告10月營收逾33億元，年增15.5%；累計前十月營收305.5億元，年增21.5%，已逼近去年全年水準。

儒鴻表示，第4季是成衣的旺季、布的淡季，因此，本季營收動能主要會來自成衣，公司內部也期待整體第4季營運表現可以超越第3季，來到全年最高峰。

目前儒鴻訂單能見度已達明年第1季，整體接單相當暢旺，有望淡季不淡，與今年第4季不會有太大的落差。尤其看好的新客戶六小巨人明年的占比會持續提高，以今年來看，這六個客戶業績已是倍增，明年有機會持續三位數成長。

針對美國總統大選結果出爐，共和黨總統候選人川普將重返白宮的影響，儒鴻表示，美國是儒鴻最大市場，後續會緊密觀察新政府上台後的政策方針，尤其是關稅部分。

川普選前曾喊出要收中國可能高達60%的關稅，儒鴻的生產基地主要在東南亞，市場普遍預期，川普當選對生產基地在東南亞的成衣股有利。

另一方面，川普承諾當選後會降稅，也有利終端市場景氣。

法人表示，儒鴻受惠於終端需求復甦、新客戶加入、產品組合優化，今、明年營運動能強勁。預估第4季單月營收都將在30億元之上，同時，印尼新廠一、二期產能陸續開出也提供營運動能。